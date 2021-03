Oberlauda. Im Alter von nahezu 92 Jahren ist der frühere Geistliche der Pfarreien St. Martin (Oberlauda) und St. Vitus (Heckfeld), Bernhard Ripperger, in Bruchsal gestorben.

AdUnit urban-intext1

Ein Priesterleben mit vielen Stationen: Bernhard Ripperger, 1929 in Heidelberg geboren, verbrachte seine Kindheit in Eppelheim bei Heidelberg und machte 1949 das Abitur in München-Schwabing, anschließend folgte ein Theologie- und Philosophiestudium in Freiburg und München.

Die Priesterweihe war am 27. Mai 1956 im Freiburger Münster durch Erzbischof Eugen Seiterich. Seine Laufbahn führte ihn als Kaplan nach Singen, Karlsruhe-Rüppur und Heidelberg-Kirchheim, danach als Pfarrer nach Oberlauda und Heckfeld von Mai 1963 bis September 1976, ehe er die seelsorgerische Arbeit als Pfarrer in der Pfarrei St. Anton (Bruchsal) und ab 1977 auch St. Bartolomäus (Büchenau) bis zu seiner Pensionierung 2002 fortsetzte. Das Pfarrhaus neben der St.-Anton-Kirche (bis ins hohe Alter feierte er dort noch regelmäßig die heilige Messe) war auch weiterhin seine Wohnung.

In Bruchsal beging Pfarrer Ripperger das silberne (1981), goldene (2006) und diamantene (2016) Priesterjubiläum. Seit Sommer letzten Jahres war Pfarrer Ripperger (mit seiner langjährigen Haushälterin Rosl Geppert) in einem Bruchsaler Pflegeheim, wo er jetzt starb. Die Beisetzung in Bruchsal ist an diesem Donnerstag.

AdUnit urban-intext2

Kraft für die seelsorgerische Tätigkeit schöpfte der Verstorbene unter anderem aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das er 1963 bis 1965 als junger Priester erlebte. Vielen „Pfarrkindern“ aus dem Taubertal ist noch seine Bereitschaft zur praktischen Umsetzung der Reformbestrebungen des Konzils in Erinnerung. Im früheren Dekanat Lauda war Pfarrer Ripperger auch Dekanatsfrauenseelsorger.

In Oberlauda und Heckfeld tragen verschiedene kirchliche Baumaßnahmen seine Handschrift: besonders Pfarrhaus- und Kirchenrenovierungen in beiden Pfarreien, zusammen mit der politischen Gemeinde die Gemeinschaftsbaumaßnahmen Kindergarten Oberlauda mit Pfarrsaal, das Projekt Neugestaltung der Grotten-Außenanlage samt Kreuzweg und die Schaffung des Jugendraumes im Schulhaus-Untergeschoss. Die Einweihung des Jugendraumes fiel 1976 zusammen mit der Feier 20 Jahre Priester.