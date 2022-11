In Laudas Partnerstadt Praktika absolviert

Lauda. Zwei Schülerinnen des Martin-Schleyer-Gymnasiums (MSG) Lauda fuhren mit dem Zug nach Boissy, um dort ein zweiwöchiges Praktikum zu absolvieren. Organisiert von der Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees in Lauda und Lehrerin am MSG, Claudia Heidrich, konnten sich die beiden Oberstufenschülerinnen Luisa Retzbach und Mirjam Wedig von Anfang an auf ihre Arbeit in der „Médiatheque André Hellé“ beziehungsweise bei der Institution „Apogei 94 Service Appartements Domus“ konzentrieren.

Untergebracht waren beide in unterschiedlichen Gastfamilien. So konnten die Jugendlichen nicht nur ihre Sprachkenntnisse verbessern, sonden auch persönliche Beziehungen knüpfen.

Wie Luisa Retzbach nun berichtete, durfte sie in der Mediathek „den abwechslungsreichen Job eines Bibliothekars entdecken“: „Bücher einräumen oder reparieren, Artikel oder E-Mails schreiben, den Besuchern helfen, Teambesprechungen oder auch am Empfang die Ausleihe und Rückgabe managen“. Auch die Freizeitgestaltung kam nicht zu kurz. Der Besuch der „Fête de la Ville in Boissy-Saint-Léger“ oder ein Ausflug ins nahe gelegene Paris machten für sie die beiden Praktikumswochen zu einer tollen Zeit mit vielen neuen Erfahrungen.

Ähnlich begeistert äußerte sich Mirjam Wedig über die beiden Praktikumswochen in der französischen Partnerstadt von Lauda. Ihre Organisation setzt sich „für die Autonomie von Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung“ ein und betreut in Boissy 32 Personen in Wohnungen und Wohnheimen. Neben den „Éducateurs“, die für die betreuten Personen Ansprechpartner sind,sie im Haushalt unterstützen und für sie auch Arzttermine vereinbaren, gibt es noch eine Psychologin und einen Techniker.

Wie die Gymnasiastin erklärte, waren ihre Aufgaben vielfältig. So ging sie etwa mit einigen „Résidents“ einkaufen, machte einen Krankenhausbesuch oder begleitete einen Mann „beim Kauf einer SIM-Karte“. Zu ihren Aufgaben gehörte auch das gemeinsame Kochen, Backen und Essen. Donnerstags wurden bei einem Arbeitstreffen die Termine der Woche besprochen und koordiniert. Selbst an den Wochenenden war sozusagen Dienst, wenn gemeinsame Aktivitäten wie Bowling oder Boule auf dem Programm standen. Dabei blieb aber auch noch Zeit für einen Paris-Besuch mit der Gastschwester. So waren die Schülerinnen mit ihrer Entscheidung, in der Partnerstadt ein Berufspraktikum zu absolvieren, sehr zufrieden. So kann gelebte Städtepartnerschaft über Grenzen hinweg funktionieren. sg/dh