Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Besonderer Tag - Die katholische Kirche erinnert am 19. März an den Heiligen Josef In Lauda-Königshofen wird der Heilige Josef sehr verehrt

Der Heilige Josef wird in vielen Kirchengemeinden verehrt. Papst Franziskus hat ihm zu Ehren ein Gedenkjahr ausgerufen.