In Lauda ist weniger Verkehrslärm das erklärte Ziel

Stadtbaumeister Tobias Blessing brachte es auf den Punkt: „Ich halte nicht viel von der Lärmaktionsplanung. Hier wird dokumentiert, was wir eh schon wissen.“ Doch um die Entscheidung, die Stufe 3 nach der Behandlung der Anregungen und Bedenken der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange zu billigen, kam der Gemeinderat nicht herum. Bei der Sitzung am Montag in der Stadthalle in

...