Auf Einladung von Beatrix Wendt von der Beauty Lounge in Lauda kam die international bekannte Make-up-Designerin Malu Wilz nach Lauda. Die gut besuchte Veranstaltung begeisterte die Frauen mit Styling- und Modetipps von Profis in einem ansprechenden Ambiente in der Pfarrscheune.

Organisatorin Beatrix Wendt freute sich über die große Resonanz der Veranstaltung. „Malu Wilz tourt durch die

...