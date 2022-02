In Lauda: „Blind Date mit einem Buch” für Leseratten

Lauda-Königshofen. Man soll ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen. Daher können sich interessierte Leserinnen und Leser beim „Blind Date mit einem Buch“ ein blickdicht verpacktes und damit unbekanntes Buch aussuchen und sich vom Inhalt überraschen lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lediglich einzelne Schlagworte auf der Umverpackung geben Hinweise auf die Inhalte. Diese reichen quer durch die gesamte Bandbreite des Angebots der Stadtbücherei: Von Krimis über Romane bis hin zu Belletristik, Reiseführern und erstmalig auch Sachbüchern. Alle im Rahmen der Aktion „Blind Date mit einem Buch“ angebotenen Werke gehen hier erstmalig in den Verleih. Erst im Anschluss werden die Bücher in den regulären Bestand integriert.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Das „Blind Date“ dauert so lange der Vorrat reicht. Die Aktion wird in diesem Jahr bereits zum fünften Mal in der Stadtbücherei Lauda-Königshofen veranstaltet und erfreute sich bereits in der Vergangenheit größter Beliebtheit.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Benötigt werden lediglich ein Leseausweis der Stadtbücherei und die Vorfreude, sich auf eine gänzlich andere und neue Art begeistern zu lassen.

Allgemeine Informationen: Aktuell gilt für den Besuch der Stadtbücherei die 2G-Regel: Die Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises ist erforderlich. Davon ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren sowie Schüler. Eine FFP2-Maske muss getragen werden. Gerne können Sie weiterhin unseren Bestell- und Abholservice nutzen: einfach mit dem Bücherei-Team per E-Mail an stadtbuecherei@lauda-koenigshofen.de Kontakt aufnehmen und eine Bücherreservierung und -abholung vereinbaren. Abholen und Abgeben ist natürlich auch ohne 2G möglich. stv