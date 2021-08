Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Mehrgenerationenhaus - Einmal im Monat gibt es vor dem Dampflokdenkmal in Lauda ein ganz besonderes Angebot des Bürgertreffs In Lauda beim Tanz den eigenen Ruhepol finden

Freude am Tanzen und an der Bewegung sind die einzigen Voraussetzungen, die die Teilnehmer mitbringen müssen. Einmal im Monat wird am Dampflokdenkmal getanzt.