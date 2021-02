Lauda-Königshofen. Unbekannte brachen am späten Sonntagabend in Lauda ein Auto auf und in eine Firma ein. Die Täter begaben sich gegen 22.30 Uhr zu dem Firmengelände in der Tauberstraße und gelangten dort über ein Tor ins Innere. Hier durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und nahmen Diebesgut an sich. Nur wenige Meter weiter wurde in derselben Nacht ein an den Bahngleisen geparkter PKW aufgebrochen und Werkzeug daraus entwendet. Zeugen, die am Sonntag zwischen 20 Uhr bis Mitternacht rund um die Tauberstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen beim Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefon 09343/ 62130, melden.