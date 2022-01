Die Eltern haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Und trotzdem strömen sie mit den Kleinen zum Regionalen Impfstützpunkt, als zum ersten Mal vom Landratsamt organisiert eine Kinderimpfaktion in Königshofen ansteht. Es geht zu wie im sprichwörtlichen Taubenschlag. Mütter und Väter bringen ihren Nachwuchs vorbei, damit der endlich die Spritze und damit den Schutz gegen Corona erhalten kann. Alle sind froh, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt und die Hemmschwelle zum Anmelden sehr gering ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Erziehungsberechtigten zählen die Vorteile, die der kleine Piks mit sich bringt. Nicht nur dass die lästige Testerei entfällt, wie viele betonten. Studien haben gezeigt, dass die Kleinen ein geringeres Risiko haben, schwer an Corona zu erkranken. Mit der Impfung sind sie besser vor einer Infektion geschützt. Und was für die Kinder viel wichtiger ist: Sie können mit ihren Freunden spielen oder die Großeltern besuchen und müssen sich keine Gedanken machen. Denn viele Kinder wollen die Impfung genau deswegen: Um andere in der Familie zu schützen. Auch die Gefahr, dass Schulen wieder schließen müssen, wird so deutlich reduziert.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Regionaler Impfstützpunkt Main-Tauber-Kreis: Wunsch nach Impfung der Kleinen ist groß Mehr erfahren

Die individuelle Entscheidung des Einzelnen für oder gegen eine Impfung ist unbestritten und zu respektieren. Doch es geht auch um den Schutz der anderen und der ganzen Gesellschaft. Die Impfung ist aktuell nun einmal ein wichtiger Baustein, um die Pandemie zu bekämpfen.