Impfaktionen gegen Corona-Virus

Odenwald-Tauber. Der Landkreis hat in der Tauberfranken-Halle in Königshofen einen regionalen Impfstützpunkt in Betrieb genommen – als Ergänzung zu den Medizinischen Versorgungszentren der BBT-Gruppe in Tauberbischofsheim, Wertheim und Bad Mergentheim. Zunächst wird in Königshofen von Montag bis Donnerstag an vier Tagen in der Woche jeweils von 10 bis 16 Uhr geimpft – allerdings nur nach Terminabsprache. Im neuen Jahr soll es von Donnerstag bis Sonntag den Piks gegen das Corona-Virus geben. Eine Übersicht, wo man sich im Kreis in den kommenden Wochen die Impfung – ob Erstimpfung oder Booster – holen kann, gibt Jürgen Segeritz, Impfkoordinator beim Landratsamt, in einem FN-Film.

