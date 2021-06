Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Terrassenbad - Bürger regten in der Fragestunde des Gemeinderats eine vorgezogene Öffnung an Im Freibad Lauda derzeit kein Schwimmbadbesuch am Vormittag

Das Schwimmbad in Lauda lockt an sonnigen Tagen jede Menge Besucher. Vor allem Dauerkartenbesitzer nutzen die Möglichkeit, ihre Bahnen im Wasser zu ziehen. Wenn es nach ihnen geht, könnte das Bad auch am Vormittag geöffnet sein.