Für das Projekt „Defibrillatoren in allen Stadtteilen“ wurde das erste Gerät am Eingang des Tagespflegehauses in Unterbalbach im Beisein von Gerhard Glöckner (rechts), Vorsitzender der Bürgerstiftung, und Christian-Andreas Strube (links) sowie den Spendern Christian Faul (Zweiter von rechts) und Marco Kiesel offiziell in Betrieb genommen werden.

© Peter D. Wagner