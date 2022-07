Lauda-Königshofen. „Zurück in die Zugluft – die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins“ heißt das aktuelle Programm der Kabarettistin Inka Meyer. Der Titel leitet sich ab vom Namen der berühmten Science-Fiction-Filmkomödie „Zurück in die Zukunft“ von 1985. In dem Kino-Hit reist der Schüler Marty McFly mit einer Zeitmaschine versehentlich ins Jahr 1955. Dort versucht er verzweifelt, wieder in seine eigentliche Zeit als Jugendlicher zurückzukehren – genau wie Inka Meyer heute.

Die findet nämlich: Als Kind war jeder Tag ein Sonntag. Als Student immer Freitag. Aber in der heutigen Zeit ist ständig Montag. Der Alltag 2022 ist ein Ausnahmezustand, der zur Regel geworden ist. Dreimal täglich läuft Inka Amok, schafft es aber sonst bewegungstechnisch nicht mal bis in den eigenen Garten. Dort hat sie neulich einen Riesenkomposthaufen auf Stelzen entdeckt, dann jedoch gemerkt: „Verdammt! Das ist ja das Gartentrampolin!“ Im Berufsleben hat sie dank ihrer Firma endlich gemerkt, dass sie den falschen Job hat. Und die Bewerbungsgespräche woanders enden stets mit: „Veni, vidi, violini.“ Übersetzt: „Ich kam, ich sah, ich vergeigte.“

Inka Meyer kommt am 30. Juli nach Lauda. © Simon Büttner

Inka Meyer ist „die letzte Inka“ des deutschen Kabaretts. Das heißt: Indianerin und Fährtenleserin im Dickicht der Moderne. Inka Meyer ist am Samstag, 30. Juli, um 19.30 Uhr auf der „Klein-Kunst-Bühne“ im Weinhof Ruthardt in Lauda zu Gast. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Bühne und Zuschauertische sind gegen Regen geschützt. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Weinhaus Ruthardt, Josef-Schmitt-Straße 15, Lauda-Königshofen, Telefon 09343/1401, Mail an info@weinhaus-ruthardt.de. Infos www.klein-kunst-bühne.de.

Am 26. August sind Benjamin Eisenberg und Matthias Reuter mit „Kabarett im Doppelpack – Best Of“ sowie am Samstag, 27. August, Götz Frittrang mit „Götzendämmerung“. Der Abend mit Roberto Capitoni am Freitag, 29. Juli, ist bereits ausverkauft.