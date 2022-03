Ilse Hofmann ist im dörflichen Leben stets aktiv gewesen

Unterbalbach. Durch vielfältige Aktivitäten gilt sie längst gewissermaßen als „Urgestein“: Ilse Hofmann, ohne die über Jahrzehnte hinweg fast keine private Feier und erst recht keine öffentliche Veranstaltung innerhalb der Gemeinde im Balbachtal ablief. Jetzt lässt es die gebürtige „Bälmerin“, die sich stets zur Mithilfe bereit zeigte, wenn man sie rief, allerdings etwas geruhsamer und ruhiger angehen. Kein Wunder, feiert doch die Mutter von vier Kindern sowie Oma von sieben Enkeln und inzwischen neun Urenkeln an diesem Mittwoch bei normal altersbedingten Beeinträchtigungen mit viel Zuversicht ihren 90. Geburtstag.

Geboren am 9. März 1932 unter ihrem Mädchennamen Bamberger wuchs die Unterbalbacherin in landwirtschaftlicher Umgebung auf, daher von Anfang an gewohnt, rund um den Hof, im Wald und natürlich im Kreis der Familie kräftig mit anzupacken. Diese Eigenschaft behielt sie auch nach Abschluss der Volksschule bei, so etwa bei Gründung der eigenen Familie mit Herbert Hofmann 1955, als das Ehepaar gleichzeitig mit dem Neubau des Hauses begann. In dem Anwesen wohnt sie heute noch und versorgt sich dabei als Witwe selbst, nachdem 1997 ihr Mann 69-jährig verstarb.

Ilse Hofmannfeiert ihren 90. Geburtstag. © Herbert Bickel

Über ihren privaten Bereich hinaus brachte sich Ilse Hofmann vielerorts in Unterbalbach ein, so beispielsweise sehr engagiert beim katholischen Kirchenchor der Pfarrgemeinde St. Markus und beim Sportverein DJK, die sie jeweils mit der Ernennung zum Ehrenmitglied würdigten. Die Jubilarin glänzte darüber hinaus nicht nur als gewitzte Büttenrednerin bei der Frauenfastnacht, sondern bereicherte ebenfalls die Seniorennachmittage, während sie außerdem über Jahre hinweg für das örtliche Altenwerk die regelmäßigen Fahrten in die nähere und weitere Umgebung organisierte.

Mittlerweile genießt die 90-Jährige noch mehr Zeit mit ihren vielen Enkeln und Urenkeln, die sich häufig zu Gesellschaftsspielen im heimischen Umfeld einfinden; die Oma revanchiert sich dafür mit selbstgebackenen Kuchen und -gestrickten Socken. Nicht nehmen lässt sich Ilse Hofmann zudem die zum üblichen Programm zählenden Besuche ihrer Nichte im Pflegeheim, immer wieder ein gern eingeplanter Termin. Während hier in trauter Runde das Motto „Mensch ärgere dich nicht“ heißt, betreibt sie für sich allein zuhause spezielles Gehirnjogging, indem nach wie vor das Lösen von Kreuzworträtseln einen festen Bestandteil im Ablauf bildet. Zu einer längst nicht mehr wegzudenkenden Gewohnheit gehört auch die morgendliche ausgiebige Lektüre der Fränkischen Nachrichten .

Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen schließen sich die FN an. bix