Ideenreich Nachbarschaftpflegen

Lauda-Königshofen. Es gibt viele Gründe, für eine gute Nachbarschaft dankbar zu sein. Vielerorts nehmen Nachbarn Pakete entgegen, wenn tagsüber niemand zuhause ist. Sie helfen aus, wenn fürs Kuchenbacken plötzlich zwei Eier fehlen und sind immer für einen Plausch am Gartenzaun zu haben. Auch als Unterstützung beim Einkaufen greifen so manche Nachbarn gerne unter die Arme oder übernehmen eine Fahrt zum Arzt, wenn ältere Mitbürger dringend darauf angewiesen sind.

Der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus würdigt dieses Engagement und nimmt auch in diesem Jahr am bundesweit organisierten „Tag der Nachbarn“. Den Gedanken, füreinander da zu sein und sich gegenseitig zu stützen, will das Team mit verschiedenen Aktionen in die Öffentlichkeit tragen.

„Mit der Teilnahme am ‚Tag der Nachbarn‘ möchten wir vor Ort in Lauda-Königshofen ein Zeichen für gute und lebendige Nachbarschaften setzen. Solidarität, Hilfsbereitschaft und Gemeinschaft werden dabei in den Mittelpunkt gerückt. Das letzte Jahr hat umso mehr gezeigt, wie wichtig nachbarschaftlicher Zusammenhalt und lokales Engagement sind“, wissen die Mitarbeiter der Einrichtung in der Josef-Schmitt-Straße.

Einen sehr guten Anklang findet schon jetzt die Pflanzentauschbörse. Wer sich einen Farbtupfer auf den Balkon oder die Terrasse zaubern möchte, kann eigene Pflanzen im Bürgertreff Mehrgenerationenhaus abgeben und im Gegenzug neue Pflanzen und Blumen mitnehmen. So hätten schon etliche Gartensetzlinge ihre Abnehmer gefunden, aber auch Zimmerpflanzen seien hin und her getauscht worden, berichtet Fabian Schwab, der die Aktion mitorganisiert hat: „Von Roter Bete und würziger Chili bis hin zu klassischen Sukkulenten im Übertopf ist alles dabei – wir freuen uns über die positive Resonanz auf die Aktion.“

Postkarte und Samen

Nun folgt die Umsetzung von zwei weiteren Ideen: Der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus hat ein kleines Nachbarschaftspaket mit einer Postkarte und einer bunten Samenmischung zusammengestellt, sodass der Sommer noch farbenfroher wird. Darüber hinaus wird dazu aufgerufen, andere Mitbürger am Blumenglück teilhaben zu lassen und schöne Bilder, die aus der Blumensamenmischung hervorgegangen sind, einzusenden – entweder per WhatsApp unter Telefon 0151/15142608, oder in den Social-Media-Kanälen unter Angabe des „Hashtags“ #LaudaKönigshofenBlüht. Man kann die Fotos auch per E-Mail unter mgh@lauda-koenigshofen.de einreichen.

Darüber hinaus haben die Organisatoren eine Überraschungspostkarte erstellt. Sie ruft dazu auf, Glücksgefühle per Post zu übermitteln. Die Postkarten können vor Ort mitgenommen und in einen Briefkasten eingeworfen werden, sodass die Botschaften ganz traditionell auf dem Postweg versandt werden. stv

