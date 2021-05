Hoheit präsentiert edle Tropfen online

Ein klein wenig Weinfest ist auch in diesem Jahr zu erleben – zumindest online. Beim „Weinfest im Glas“ werden fünf Tropfen unter fachkundiger Anleitung verkostet.

Lauda-Königshofen. „April, April, April. Das Wetter macht wirklich, was es will“, schmunzelte die Badische Weinprinzessin Hanna Mußler kürzlich am Ende eines ereignisreichen Tages. Für die Umsetzung einer außergewöhnlichen Idee ist die Weinhoheit von der Ortenau ins Liebliche Taubertal gereist und hat dabei allerhand erlebt. „Von strahlendem Sonnenschein über Regen und Sturm bis hin zu Hagel und Gewitter war alles dabei, was man sich vorstellen kann“, berichtet sie von den Wetterkapriolen. Doch die Ortenauerin kam nicht ohne Grund nach Lauda-Königshofen.

Fünf Rebensäfte

Die Beteiligten lüften das Geheimnis: Beim „Weinfest im Glas“ können fünf Weinspezialitäten aus der Weinstadt im Taubertal verkostet werden. Die edlen Tropfen werden ab Freitag, 21. Mai, 18 Uhr im Internet von der badischen Weinprinzessin und den jeweiligen Weinbaubetrieben vorgestellt. Die Online-Weinprobe kann ab diesem Zeitpunkt jederzeit angesehen und virtuell mit Freunden zuhause genossen werden.

Karlheinz Sack vom Badischen Weinbauverband in Tauberfranken erläutert: „Dass den Weinfreunden in der Region und darüber hinaus auch in diesem Jahr ein Weinpaket angeboten wird, freut mich als Bereichsvorsitzender ganz besonders. Das ‚Weinfest im Glas‘ bietet neben ausgewählten Weinen aus dem Stadtgebiet ergänzende Informationen zu den Weinen und den Erzeugern. Mit viel Witz und Sachverstand präsentiert die badische Weinprinzessin Hanna Mußler die Weine und Betriebe – darauf darf man schon gespannt sein.“

Herzensprojekt

Nur durch die tatkräftige Zusammenarbeit zwischen der Stadt Lauda-Königshofen, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, den Becksteiner Winzern und dem Weingut Johann August Sack wurde dieses Herzensprojekt realisiert. Kurzerhand wurde das Weingut Sack zu einem kleinen Logistikzentrum für die Zusammenstellung der Weinpakete umfunktioniert.

Garantierter Genuss

„Ob prickelnder Perlwein, spritzige, elegante und fruchtige Weißweine oder die autochthone Rotweinsorte Tauberschwarz – hier ist für jeden Geschmack das Richtige dabei und der Genuss ist garantiert“, erklärt Bürgermeister Dr. Lukas Braun stellvertretend für alle Projektbeteiligten.

Die Stadtverwaltung, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft sowie die beteiligten Weinbaubetriebe aus dem Stadtgebiet hätten zwar viel lieber das Laudaer Weinfest in seiner traditionellen Form durchgeführt. „Doch weil dies aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation nicht möglich ist, kommt das Weinfest eben zu allen Genießern nach Hause“, bringt es das Stadtoberhaupt auf den Punkt. Nebenbei werde der Zusammenhalt und das Bewusstsein für die Region gestärkt.

Wie gerne Menschen solch ein Projekt unterstützen, wurde außerdem deutlich, als beim Videodreh, der eigentlich draußen in den Weinbergen stattfinden sollte, ein Gewitter wütete und dem Team kurzerhand ein privater Hof in einem ehemaligen Weingut zur Verfügung gestellt wurde. „Das zeigt wieder: wenn viele an einem Strang ziehen, kann etwas Tolles entstehen“, schwärmt auch die städtische Tourismusleiterin Kamala Börngen.

Nun kann man die erlesenen Weine eben bei einer Online-Weinprobe genießen – zum Beispiel auf der Terrasse, im Wohnzimmer oder wo immer man mag. Nebenbei wird mit dem Erwerb des Weinpakets die örtliche Weinwirtschaft unterstützt und ein Zeichen der Wertschätzung für das heimische Traditionshandwerk gesetzt.

Zur Auswahl stehen ein Perlwein Rosé vom Bioweingut Baumann aus Gerlachsheim, ein Blanc de Noir Schwarzriesling (Winzerhof Strebel), einen Auxerrois (Weingut Benz), der feinfruchtige Qualitätswein ‚Spektakulär‘ (Becksteiner Winzer) sowie die markante Rotweinsorte Tauberschwarz (Weingut Sack). Außerdem gehört ein Weinkühler zum Angebot. So bringt der Liebhaber seine Tropfen unterwegs auf die perfekte Trinktemperatur.

Ab sofort verfügbar

Das Weinpaket ist ab sofort bei den teilnehmenden Weinbaubetrieben und in deren Online-Shops erhältlich – außerdem beim Edeka-Markt „Tischer“ in Lauda, bei den Herm-Tankstellen in Lauda, Königshofen und Tauberbischofsheim sowie im Wein- und Sekthaus Ruthardt in Lauda.