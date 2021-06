Hohe Attraktivität schaffen

Sachsenflur. „Die Zukunft unseres Dorfes liegt uns am Herzen“, waren sich alle im Nachgang einig. Über 40 interessierte Bürger hatten sich vor wenigen Tagen an der „Alten Wagnerei“ versammelt, um sich über das anstehende Innenentwicklungskonzept für Sachsenflur zu informieren. Nach dem Vortrag durch die Planer der Klärle GmbH, der insbesondere das vielfältige Potenziale der Wohnraumschaffung in den Mittelpunkt rückte, gab es ausreichend Gelegenheit, Fragen an das Planungsteam und die Vertreter der Stadtverwaltung zu stellen. Neben der künftigen Entwicklung des Ortskernes wurden auch die Verkehrssituation und die öffentlichen Räumlichkeiten thematisiert.

AdUnit urban-intext1

Mit der Innenentwicklung soll eine für alle Generationen hohe Attraktivität geschaffen werden. Ein wichtiger Aspekt ist dabei auch die Einbeziehung der Einwohner in die Ortskernentwicklung. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung sollen nicht nur unmittelbar Betroffene an diesen Planungsprozessen beteiligt werden, sondern allen BewohnerInnen, gesellschaftlichen Interessensvertretern, Vereinen und örtlichen Gewerbetreibenden, Informations- und Mitwirkungsmöglichkeiten eröffnet werden.

Daher sind nun alle Interessierten aufgerufen, an der initiierten Fragebogenaktion teilzunehmen. Der Fragebogen wurde ausgehändigt. Der Ortschaftsrat wird den Fragebogen zusätzlich in den kommenden Tagen an jeden Haushalt verteilen, um den Bürgern die Möglichkeit einer aktiven Beteiligung zu geben. Er dient dazu, Wünsche und Anregungen für den Ort sowie für private Maßnahmen abzufragen. Fragebögen können bei der Stadt Lauda-Königshofen (Peter Ziegler, Fachbereich 4) oder bei Ortsvorsteher Andre Zahner abgegeben werden. Im Rathaus sind auch weitere Exemplare erhältlich. stv