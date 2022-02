Hoffnung auf Deeskalation

Main-Tauber-Kreis. Den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland betrachtet man bei der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken mit ängstlichem Blick, wie Christof Geiger, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK, mitteilt.

„Die Meldungen aus der Ukraine werden auch von Unternehmen aus der Region Heilbronn-Franken mit großer Sorge verfolgt. Trotz aller diplomatischer Bemühungen scheint sich die Lage nicht zu entspannen. Von der Auslandshandelskammer in Kiew wissen wir, dass deutsche Firmen ihre Mitarbeiter evakuieren. Uns bleibt nur die Hoffnung, dass es nicht zu einem militärischen Konflikt kommt.“Dennoch sehen die Firmen in der Region durch den aktuellen Konflikt und die Sanktionen keine Probleme auf sich zukommen.

Welche Bedeutung spielt Russland als Handelspartner für Unternehmen in der Region? „Traditionell sind die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Region Heilbronn-Franken und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion sehr gut. Die widerrechtliche Annexion der Krim durch Russland 2014 hat allerdings das Handelsvolumen deutlich gedrückt.“ Das ist für Geiger aber nur teilweise auf die Exportbeschränkungen zurückzuführen. Wichtige Faktoren seien auch die nachlassende Konjunktur sowie die Rubel-Schwäche. „Aktuell liegt Russland auf Rang 15 der wichtigsten deutschen Absatzmärkte.“

Zur Ukraine haben sich die wirtschaftlichen Beziehungen von Deutschland in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Gleichwohl liege die Ukraine nur auf Rang 41 der wichtigsten deutschen Exportmärkte. Laut Schätzungen der Auslandshandelskammer seien rund 2000 deutsche Unternehmen in der Ukraine ansässig, hauptsächlich in Kiew und im Westen des Landes.

Nicht außer Acht zu lassen ist in dem Konflikt die Energieversorgung, weiß auch der stellvertretende IHK-Hauptgeschäftsführer. „Ein Anstieg der Energiepreise würde alle Unternehmen hart treffen. Der Konflikt kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt.“ Denn: Für die Umstellung von Kohle und Atomkraft auf erneuerbare Energien benötige Deutschland dringend Erdgas als Brückenlösung. Sieht Christoph Geiger Auswirkungen auf die Bevölkerung in der Region zukommen? „Unsere Unternehmen mussten bedingt durch die Corona-Pandemie schon viele Herausforderungen bewältigen. Ein militärischer Konflikt in Europa würde die Situation noch verschärfen.“ Man hoffe stark, dass die diplomatischen Bemühungen letztendlich zu einem friedlichen Kompromiss führen und zu einer Deeskalation des jetzigen Konflikts beitragen, sagt er abschließend. dib