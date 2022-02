Hochzeitswald in Heckfeld

Lauda-Königshofen. Der Hochzeitswald war eigentlich schon beschlossene Sache. In den Tauberauen am Radweg zwischen Königshofen und Unterbalbach sollte er als Hochzeits- und Familienwald entstehen. Doch der Antrag der CDU, der im April 2021 das Gremium passierte, musste nun geändert werden. „Im Rahmen der 2020 erfolgten landesweiten Erfassung von Lebensraumtypen nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie durch die Landesanstalt für Umwelt und Messungen wurden Bereiche der Tauberaue als „Magere Flachlandmähwiese“ kartiert“, machte Hubert Knötgen von der Stadtverwaltung bei der Gemeinderatssitzung am Montag deutlich. Die Entwicklung eines Auwaldes hätte den Verlust der mageren Flachlandmähwiesen zur Folge und sei nicht zulässig.

Jetzt ist der Knopf dran: Als Ersatz wurde ein Areal im Heckfelder Gewann „Hohenhölze“ gefunden. Das ist allerdings mit 8000 Quadratmeter etwas kleiner. Sollten Bäume von Hochzeitspaaren sowie von Eltern neugeborener Kinder gepflanzt werden, wäre der Bereich innerhalb von drei Jahren voll. Deshalb hatte die Verwaltung vorgeschlagen, den Familienwald für Neugeborene ersatzlos zu streichen. Dann würde das Areal rund zehn Jahre reichen. Die Kosten je Baum bezifferte Knötgen auf rund fünf Euro. Nötig sei allerdings noch die Beschilderung.

Die Kostenfrage war für die CDU überschaubar. Die Pflege sei gesichert, die Lage angrenzend an den Wald gut, so Marco Hess.

Das sahen die Mitglieder der Freien Bürgerliste anders. Hubert Segeritz war der vorgeschlagene Weg mit Kosten von 1500 Euro für die Einrichtung und jährlichen Pflegekosten von bis zu 400 Euro zu teuer. Zudem würden sich die wenigsten Paare um ihren Baum kümmern. Er schlug eine Baumpatenschaft vor und stellte zwei Optionen in den Raum. Zum einen eine Neupflanzung eines Baums im Stadtwald, die die Paare 50 Euro kosten sollte. Zum anderen eine kostenfreie Baumpatenschaft für Streuobstbäume im Stadtgebiet. Die beinhalte das Pflegen, einen Obstbaumschnittkurs und das Ernten des Obstes.

Den Vorschlag der Baumpatenschaft will das Gremium weiter verfolgen. Es sprach sich mehrheitlich für die von der Stadt vorgeschlagene Variante in Heckfeld aus. dib