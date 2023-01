Hochwertige Angebote für Menschen ab 60

Königshofen. Der Turnverein Königshofen 1882 gilt als Aushängeschild für vorbildliche Seniorenarbeit im Verein und bekam nun zum zweiten Mal das Qualitätssiegel „Seniorenfreundlicher Turn- und Sportverein“ des Badischen Turner-Bundes (BTB) verliehen.

„Das Gütesiegel zeichnet Vereine aus, die sich der wichtigen Zielgruppe der Älteren und Senioren in besonderer Weise annehmen. Gleichzeitig dient es dazu, sich als qualitativ hochwertiger Anbieter in der Öffentlichkeit zu präsentieren und als kompetenter Partner im kommunalen Gesundheitsnetzwerk wahrgenommen zu werden“, so Sabine Reil, BTB-Vizepräsidentin.

Regelmäßiges Training stärkt das körperliche System und erhält die Leistungsfähigkeit. © TV

Wichtige Kriterien der Zertifizierung sind neben gut ausgebildeten Übungsleitern und entsprechend hochwertigen Bewegungsangeboten für Menschen ab 60 Jahre unter anderem gesellige Angebote, Ausflüge und eine seniorengerechte Infrastruktur, die der Turnverein vollumfänglich erfüllt.

„Wir freuen uns sehr, dass unser Engagement für Seniorinnen und Senioren in unserem Verein belohnt wird und wir auch künftig dem Netzwerk seniorenfreundlicher Turn- und Sportvereine im Badischen Turner-Bund angehören“, zeigt sich Vorsitzende Waltraud Grünewald von der neuerlichen Auszeichnung begeistert.

Beim Turnverein stehen wöchentlich mehrere Angebote wie Männergymnastik 60+, Frauengymnastik oder Gymnastik am Vormittag auf dem Programm. Auch der monatliche Wander-Treff ist eine tolle Ergänzung.