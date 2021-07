Hochwasserkatastrophe: Oberlauda wird künftig Löschgruppe

Lauda-Königshofen. „Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in Sachen Wasser“, betonte Bürgermeister Dr. Lukas Braun mit Blick auf die Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands. Denn ihm war klar: Ein solches Szenario kann auch das Taubertal treffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lukas Braun würdigte die Kameraden aus dem Stadtgebiet von Lauda-Königshofen, die beim Einsatz im Flutkatastrophengebiet an der Ahr mit einem Rüstwagen der Wehr aus Lauda-Königshofen den Zug Hochwasser des Kreises unterstützt haben. „Unser Mitgefühl und unsere Solidarität gilt den Betroffenen“, so der Chef der Verwaltung.

Gleichzeitig müsse man sich Gedanken machen, dass auch das Taubertal ein Risikogebiet für Starkregen und Überschwemmungen sei, wie die Regenfälle der letzten Wochen und die Einsätze der Wehr gezeigt hätten. Er habe deshalb Andreas Buchmann von der Verwaltung und Feuerwehr-Kommandant Christian Schulz beauftragt, Vorsorgemaßnahmen zu treffen, etwa auch ein Lager für Sandsäcke einzurichten. Und das Thema solle künftig verstärkt in die Stadtplanung integriert werden. „Wir müssen dem Wasser mehr Raum lassen und Versickerungsflächen schaffen“, findet er. In Hysterie brauche man nicht verfallen, aber: „Extremwetter werden häufiger.“ Darauf wollen Bürgermeister und Verwaltung künftig besser vorbereitet sein.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Zug Hochwasser aus dem Main-Tauber-Kreis hilft bei Aufräumarbeiten Hochwasser im Ahrtal: „Die Zerstörung ist erschreckend” Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Nach Rückkehr des Katastrophenschutzzugs der Feuerwehr Hochwasser-Helfer aus dem Main-Tauber-Kreis: „Großes Lob, wir sind stolz auf Euch!” Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Walldürner Soldaten helfen Flutopfer Flutkatastrophe: Walldürner Soldaten leisten Hilfe in der Not Mehr erfahren

Die Freiwillige Feuerwehr Oberlauda will sich als Löschgruppe der Wehr in Lauda anschließen. Der Grund: In den letzten Jahren hat sich die Frage nach der Führung der Abteilung immer problematischer gezeigt. Mit der Neufassung der Feuerwehrsatzung, die vom Gemeinderat bei der Sitzung am Montag in der Stadthalle in Lauda einstimmig verabschiedet wurde, hat man dieses Dilemma nun gelöst.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zur Klarstellung wurde von Bürgermeister Braun betont, dass der Wunsch nach einem Anschluss an Lauda von der Abteilungswehr gekommen sei. Der Feuerwehrausschuss hatte bereits Zustimmung signalisiert. Gemeinderat Herbert Bieber (FBL) regte an, diesen Schritt auch für andere kleine Wehren im Stadtgebiet zu überlegen. Marco Hess, Fraktionsvorsitzender der CDU, fand es verfrüht, eine Strukturdebatte zu stellen. Die Feuerwehren funktionierten gut und seien auch in den Ortschaften ein identitätsstiftender Faktor. dib