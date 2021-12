HKV spendet 600 Euro für eine gute Schulausbildung auf Haiti

Lauda. HKV-Vorsitzende Werner Hellinger und sein Stellvertreter Karl von Baumbach überreichten dem den Vorsitzenden der Taubertäler Hilfsgemeinschaft, Jürgen Schmitt, vor der Kunstkreis-Galerie mit dem von der Stadt Lauda-Königshofen gestellten und Kunstkreis-Vorstandsmitgliedern auch in diesem Jahr wieder geschmückten Weihnachtsbaum einen Scheck über 600 Euro für die vom Verein unterstützte Schule in Haiti.

„Luzia-Academy“ – ein „Zauberwort“ auf Haiti, einem Land ohne ein funktionierendes Schulsystem? Der Rechenschaftsbericht der „Taubertäler Hilfsgemeinschaft“ von Jürgen Schmitt zum Jahresende legt den Gedanken nahe. Auch in diesem Jahr ist es wieder gelungen, dass 15 Jugendliche in dieser Einrichtung ihren Schulabschluss geschafft und sich damit die erste Chance auf ein besseres Leben erworben haben, einen Beruf zu erlernen und sich damit eine Existenz aufzubauen. Ohne Schulbildung müssten sie sich einreihen in die Vielzahl der Analphabeten ohne jegliche Zukunftsperspektiven.

Die Schule, auf Wunsch der haitianischen Partner nach dem Vereinsmitglied Luzia Schmitt benannt, wurde von der Taubertäler Hilfsgemeinschaft nicht nur erbaut, auch ihr laufender Unterhalt wird von dieser Institution bestritten. Darüber hinaus leistet der Verein immer wieder tätige Nächstenliebe wie nach dem schweren August-Erdbeben im Süden von Haiti. Von seiner ambulanten Krankenstation aus eilten Arzt und Krankenschwester zusammen mit einer Medizinstudentin zur Unglücksstelle, um medizinische Hilfe zu leisten. Diesen ständigen Einsatz zu unterstützen hat sich der Heimat- und Kulutverein Lauda (HKV) mit seinem Vorsitzenden Werner Hellinger nun zur Übergabe einer Spende entschlossen. irg