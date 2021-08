Historische Eisenbahn-Bilder

Lauda. Die Eisenbahner und Eisenbahnfreunde treffen sich am Wochenende vom 6. bis zum 8. August nun schon zum 14. Mal in ihrem Sehnsuchtsort Lauda. Dort haben die Teilnehmer in den 70er Jahren im damaligen Bahnbetriebswerk als Studentenheizer auf Dampflokomotiven gearbeitet oder waren mit ihren Kameras bewaffnet auf der Jagd nach den schwarzen Ungetümen. Der Kreis um Reinhard Gumbert, der Erinnerungen an seine Heizerzeit in Lauda im vergangenen Jahr als Buch veröffentlicht hat, hat sich gemeinsam mit der 1983 gegründeten BSW-Fotogruppe Lauda um Dieter Göbel für das diesjährige Treffen etwas Besonderes ausgedacht: Für die Öffentlichkeit wohl letztmalig wird mit Unterstützung der Stadt Lauda die alte Wagenwerkstatt für eine Bahnausstellung geöffnet. Zusammen mit den Eisenbahnfreunden Martin Welzel, Matthias Maier und Reinhard Gumbert stellt Dieter Göbel rund 20 Bilder im ehemaligen Lager der Westfrankenbahn aus. Von Erich Hellmann kommen noch einige alte Gebäudepläne dazu. Eine Besonderheit ist die Art der Ausstellung. Da die Bilder nur für einen Nachmittag zu sehen sein werden, sind die Aufnahmen an einer „Wäscheleine“ aufgehängt. Die alten Aufnahmen werden wohl das Highlight für viele Besucher sein. Die Ausstellung ist am Samstag, 7. August, von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. ubü

