Historie: Enorme Kosten für Neubau sorgten für Unmut

Exakt drei Jahre nach Beginn des Klosterbaus, am 18. April 1724, erlässt Abt Sigismund Hauck von Oberzell ein Mandat zur Errichtung des Priorats, in dem wir unter anderem die Namen der ersten zehn Gerlachsheimer „patres et fratres“ finden, so wie es von Rom als Größe des Konvents vorgegeben war, nämlich zehn bis zwölf Mönche und Laienbrüder. An erster Stelle, als Prior des Klosters, wird Pater

...