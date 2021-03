Viel war in den vergangenen Wochen die Rede von den Problemen des doppelten schienengleichen Bahnübergangs bei Königshofen. Uns stellt sich die Frage, ob es dabei wirklich nur um die Beseitigung des Hindernisses für Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr und Autofahrende geht. Dies könnte man mit einer Brücke auf der vorhandenen Trasse der B 292 erreichen, deren Bau jedoch mit enormen Kosten verbunden wäre. Unsere Sorge ist, dass es nur vordergründig um den doppelten Bahnübergang geht und das eigentliche Ziel eine andere Variante der Umgehungsstraße für Königshofen ist als die Ostvariante, die vom Gemeinderat beschlossen wurde und die im Bundesverkehrswegeplan 2030 im vordringlichen Bedarf ausgewiesen ist: Die Westvariante, die aus ökologischen Gründen ausgeschlossen wurde, weil sie FFH-Gebiet schädigt.

Die Befürworter dieser Lösung wollen die B 292 nördlich von Königshofen an die B 290 anschließen. Das wäre nur mit einer gewaltigen Brücke übers Taubertal möglich. Abgesehen von den Umweltschäden und den hohen Kosten würde diese Brücke das Taubertal verschandeln. Aus Königshofen herausgehalten würde damit zudem nur der Verkehr aus dem Umpfertal, nicht der weit stärkere im Taubertal. Verkehrlich macht dieser Vorschlag somit wenig Sinn.

Man kann darüber nachdenken, wie man den doppelten Bahnübergang bei Königshofen beseitigen kann. Im Auge haben sollte man aber nicht nur den Autoverkehr, sondern auch die Interessen der Bahnreisenden. Aktuell müssen die in Lauda regelmäßig 25 Minuten auf ihren Anschluss zur Tauberbahn warten. Seit das Bahnhofsgebäude geschlossen wurde, gibt es in Lauda noch nicht einmal mehr einen beheizten Warteraum. Bahnkunden müssen bei Wind und Wetter auf dem Bahnsteig auf ihren Anschlusszug warten. Als Sofortmaßnahme könnte die Stadt Lauda-Königshofen als Eigentümerin des Bahnhofsgebäudes den Warteraum wieder öffnen. Mittelfristig sollte die Politik darauf hinwirken, dass die Fahrpläne der Franken- und der Tauberbahn so aufeinander abgestimmt werden, dass keine Wartezeiten mehr entstehen und sich die Gesamtreisezeit verkürzt. Das ist zwingend nötig, um Reisende fürs Bahnfahren zu gewinnen.