Hilfe bei Teilhabe und Rehabilitation

Lauda. Menschen mit chronischen Erkrankungen, mit bestehender oder drohender Behinderung, ihre Angehörigen sowie alle Interessierten können sich ab 7. März mit allen Fragen rund um Teilhabe und Rehabilitation an die Beratungsstelle wenden. In Zusammenarbeit mit dem Bürgertreff Mehrgenerationenhaus (MGH) findet die offene Sprechstunde im Anschluss an die Premiere immer montags von 9 bis 12.30 Uhr in den Räumlichkeiten des MGH statt.

Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) will bestehende Angebote zum Thema nicht ersetzen, sondern sinnvoll ergänzen. Für Carolin Mischke, die im Haus auch die Beratung bei Sehverlust „Blickpunkt Auge“ verantwortet, ist es eine Herzensangelegenheit, Menschen aktiv zu unterstützen, die aufgrund einer Behinderung beeinträchtigt sind, am Leben teilzuhaben. „Als EUTB sind wir grundsätzlich Ansprechpartner für alle Anfragen. Auch Menschen, die besondere Formen der Kommunikation benötigen, wie zum Beispiel Gebärdensprache, unterstützte Kommunikation oder Lormen“, so Mischke.

Das Beratungsangebot in Zusammenarbeit mit dem Bürgertreff Mehrgenerationenhaus ist gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und gesetzlich festgeschrieben im §32 SGB IX. In ganz Deutschland gibt es knapp 500 EUTB Stellen. Nähere Informationen und einen ausführlichen Beratungsatlas mit allen Stellen findet man im Internet unter www.teilhabeberatung.de (Teilhabeberatung unter der Trägerschaft des Blindeninstituts Würzburg).

Kontakt zur Ansprechpartnerin vor Ort: Bürgertreff Mehrgenerationenhaus Lauda-Königshofen, Carolin Mischke, Josef-Schmitt-Straße 26a, 97922 Lauda-Königshofen, Telefon 09343/5015950 oder Telefon 0931/ 20922 335, E-Mail: carolinmischke@blindeninstitut.de.