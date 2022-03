Hilfe bei der Registrierung

Lauda-Königshofen. Die zahlreichen Angebote der Bürgerinnen und Bürger und die Nachfragen zur Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge schätzt Bürgermeister Dr. Lukas Braun sehr, wie er in einer Pressemitteilung unterstreicht. „Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend. Tatsächlich sind die ersten Personen aus der Ukraine auch schon in Lauda-Königshofen angekommen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es gibt zwei Wege, über die aus der Ukraine geflüchtete Personen ins Taubertal kommen: Der offizielle Weg führt über die Verteilung der Kriegsflüchtlinge auf die 16 Länder nach dem Königsteiner Schlüssel. Diese Personen werden zuerst in den jeweiligen Landeserstaufnahmeeinrichtungen versorgt und erst später auf die Landkreise und dann auf die Städte und Gemeinden verteilt. „Insofern sind wir als Stadt aktuell noch nicht gefragt. Angebote über verfügbaren Wohnraum bitten wir daher auch im Moment noch zurückzuhalten.“

Der zweite Weg sei aufgrund der „engen gesellschaftlichen Bindungen zwischen unserem Land und der Ukraine nicht zu unterschätzen“: Flüchtlinge reisen privat zu familiären oder bekannten Kontakten im Stadtgebiet. In diesem Fall sollte die Übermittlung der Personendaten zügig erfolgen, per E-Mail an die Adresse sicherheit-ordnung@lauda-koenigshofen.de. Die Stadtverwaltung kümmere sich rasch und unbürokratisch um die Registrierung der Personen bei der Ausländerbehörde und beim Ausländerzentralregister, so dass nach Klärung des Status der ukrainischen Kriegsflüchtlinge ein Aufenthaltstitel ausgestellt werden kann. Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf steht die Stadtverwaltung zur Verfügung. stv

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2