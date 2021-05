Hick-Hack beenden

Kaum fertig, schon wieder eine Baustelle: Der Klostervorplatz in Gerlachsheim sorgt mal wieder für Zündstoff. Doch nicht die enorm gestiegenen Baukosten sind der Stein des Anstoßes, sondern ein Zwist zwischen Stadt und Telekom. Und von denen beharrt jeder auf seiner Meinung: Die Telekom will die Störung im alten Kupferkabel beseitigen, die Stadt will vermeiden, den frisch gepflasterten Platz wieder aufzureißen.

Man kann beide Seiten verstehen. Den schön hergerichteten Platz gleich wieder zu zerstören, muss nicht unbedingt sein. Andererseits haben auch die Mieter im Kloster ein Recht, das ihr Telefonanschluss funktioniert – und darauf warten sie nun seit Wochen. Der Hick-Hack und das Gerangel von Stadt und Unternehmen werden sie eher weniger interessieren.

Eine Störung ist schließlich nicht planbar. Wie beispielsweise ein Wasserrohrbruch auch erst dann geflickt wird, wenn er auftritt. Passiert aber in einem Bereich ein solches Ereignis gleich mehrfach, sollte man sich rechtzeitig Gedanken über das Auswechseln machen.

Der Vorschlag der Stadtverwaltung liegt auf dem Tisch: Zwischen zwei kleinen Grabungen an der Straße und an der Rampe, die die Telekom sowieso benötigt, wird das neue Kabel unterirdisch „durchgeschossen“, wie die Fachleute sagen. Das neu eingebrachte Pflaster wird dadurch nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Damit wäre wohl allen geholfen und das Drama könnte schnell beendet werden. Bleibt zu hoffen, dass auch die Telekom diese Lösung als praktikabel erachtet. Ob das Aufbaggern und anschließende Neupflastern des Bereichs kostengünstiger wäre, ist bei den aktuellen Schwierigkeiten, einen passenden Handwerker zu finden, noch eine ganz andere Frage.

Die Parteien sollten sich an einen Tisch setzen und alle Argumente, die für die eigene Position sprechen, austauschen. Dann sollte sich auch ein Kompromiss finden lassen, mit dem beide Seiten leben können.

