Herausforderung stärkt Persönlichkeit

Die Reifezeugnisse haben 56 Abiturientinnen und Abiturienten am MartinSchleyer-Gymnasium in Lauda erhalten.

Lauda-Königshofen. Der Abijahrgang des Martin-Schleyer-Gymnasiums, der erste G9-Jahrgang seit 2012 in Lauda, hatte sich mit „Alabin“ ein ganz besonderes Abimotto ausgesucht, Assoziationen zu 1001 Nacht, zum Geist aus der Flasche beziehungsweise der Wunderlampe inklusive. Vor allem aber viele verschiedene Wünsche waren mit diesem Motto verbunden, darunter: Ein halbwegs normales Abitur samt Abiball trotz andauernder Corona-Pandemie. Der Wunsch ging in Erfüllung und ein „Abiball light“ mit feierlicher Zeugnisübergabe wurde möglich, dank eines von den Abiturienten erarbeiteten Hygienekonzepts.

Zahlreiche Fachpreise bei der Abiturfeier vergeben Bei der Abiturfeier wurden zahlreiche Fachpreise überreicht: Elena Baumeister (Fachpreis Sport, Preis für besondere schulische Leistungen); Samuel Bleckmann (Preis der Gesellschaft für Chemie, Preis des Historischen Vereins für Württembergisch Franken, Fachpreis Religion, Fachpreis Geschichte, Fachpreis Erdkunde, Preis für besondere schulische Leistungen); Sandra Borst (Fachpreis Biologie, Fachpreis Latein, Preis für besondere schulische Leistungen); Victoria Dix (Fachpreis Englisch, Fachpreis Latein, Preis für besondere schulische Leistungen); Anna Epp (Fachpreis Chemie, Fachpreis Biologie, Fachpreis Bildende Kunst, Preis für besondere schulische Leistungen); Meike Gerstberger (Srivastava-Preis, Preis für besondere schulische Leistungen); Robin Hofmann (Preis des Vereins für Sozialpolitik, Preis für besondere schulische Leistungen); Cornelius Holzwarth (Lob für besondere schulische Leistungen); Lisa Kern (Preis für besondere schulische Leistungen); Leon Kirschning (Fachpreis Mathematik, Lob für besondere schulische Leistungen); Felix Knörzer (Fachpreis Mathematik, Fachpreis Bildende Kunst, Fachpreis Latein, Fachpreis Erdkunde, Preis für besondere schulische Leistungen); David Konrad (Lob für besondere schulische Leistungen); Vivian Landsiedel (Fachpreis Englisch, Fachpreis Biologie, Preis für besondere schulische Leistungen); Alicia Lesch (Preis für besondere schulische Leistungen); Oliver Lux (Preis für besondere schulische Leistungen); Clara Meissner (Fachpreis Englisch, Fachpreis Deutsch, Fachpreis Religion, Fachpreis Latein, Fachpreis Gemeinschaftskunde, Preis für besondere schulische Leistungen); Marius Merkert (Fachpreis Biologie, Fachpreis Gemeinschaftskunde, Preis für besondere schulische Leistungen); Kristina Metzger (Fachpreis Latein, Preis für besondere schulische Leistungen); Jonathan Mohr (Preis der Deutsch Physikalischen Gesellschaft, Fachpreis Englisch, Fachpreis Mathematik, Fachpreis Physik, Fachpreis Gemeinschaftskunde, Preis für besondere schulische Leistungen); Christina Neuper (Scheffelpreis, Fachpreis Englisch, Fachpreis Musik, Preis für besondere schulische Leistungen); Leon Renner (Lob für besondere schulische Leistungen); Leon Ries (Fachpreis Mathematik, Fachpreis Chemie, Preis für besondere schulische Leistungen); Desiree Roos (Fachpreis Englisch, Preis für besondere schulische Leistungen); Anna Sazinger (Preis für besondere schulische Leistungen); Jana Schäffner (Schulpreis Ökonomie, Fachpreis Mathematik, Fachpreis Bildende Kunst, Fachpreis Religion, Fachpreis Latein, Fachpreis Wirtschaft, Preis für besondere schulische Leistungen); Laura Scheuerle (Fachpreis Mathematik, Fachpreis Bildende Kunst, Fachpreis Latein, Fachpreis Gemeinschaftskunde, Preis für besondere schulische Leistungen); Ariane Schmitt (Fachpreis Englisch, Preis für besondere schulische Leistungen); Laura Schmitt (Fachpreis Englisch, Fachpreis Mathematik, Fachpreis Latein, Preis für besondere schulische Leistungen); Sophia Schweitzer (Fachpreis Mathematik, Fachpreis Chemie, Fachpreis Biologie, Preis für besondere schulische Leistungen); Nico Seubert (Lob für besondere schulische Leistungen); Charlotte Tischer (Fach preis Französisch); Jannis Vierneisel (Fachpreis Sport); Romina Wunsch (Preis für besondere schulische Leistungen). msg

Durch das Programm des Abends führten als Moderatorenteam die beiden Schülersprecher Ariane Schmitt und Felix Stoy. Nach der Begrüßung würdigte Bürgermeister Dr. Lukas Braun die Leistung der Schüler und betonte, dass das Abitur die erste große Prüfungsphase im Leben sei. Mit Blick auf das Leben des katholischen Pfarrers, Dichters und Sprachgenies Johann Martin Schleyer aus Oberlauda, gab er ihnen einige inspirierende Gedanken mit auf den Weg: der Wunsch, die Welt verbessern zu wollen, aber auch das Bewusstsein für die Pflicht, die eigene Begabung, die eigenen Fähigkeiten im Interesse der Mitmenschen einzusetzen.

Die Elternbeiratsvorsitzende Dr. Petra Steinbach dankte der ganzen Schulgemeinschaft für die große Bereitschaft, die aktuelle Pandemie-Situation möglichst gut zu meistern. Noch nie hätten von den Abiturienten in so kurzer Zeit so viele Umstellungen bewältigt werden müssen – Fern-, Wechsel-und Präsenzunterricht, ständig neue Stundenpläne, etliche verschobene Klausuren, zweimal pro Woche Schnelltests, Maske im Unterricht. Vieles, was die Oberstufenzeit auch ausmache, wie etwa gemeinsame Studienfahrten oder Feiern, mussten wegen Corona seit über einem Jahr ausfallen. Dennoch glaube sie nicht, dass dies ein „verlorener Jahrgang“ sei, vielmehr seien die Abiturienten durch die besonderen Herausforderungen in ihrer Persönlichkeit gestärkt worden.

Flamme der Begeisterung

Diesen Eindruck bestätigte die Scheffelpreisträgerin Christina Neuper mit ihrer klar strukturierten und geistreichen Rede. Sie erinnerte an die vielen zusätzlichen „Änderungen, Verwirrungen und Unklarheiten“ durch das neue „Abitur-Modell“ und daran, dass viele Mitschüler noch „nie in Clubs oder Diskotheken“ gewesen seien. Mit Blick auf die „pandemische Zukunft“, die ja vielleicht beeinflusst werden könne, appellierte sie eindringlich an alle, sich impfen zu lassen. Auf die Frage, ob die Schule auf das Leben vorbereitet habe, gab Christina Neuper eine sehr persönliche Antwort: „Sich ausprobieren, in jedes Themengebiet hineinschnuppern, sich mit allem mal beschäftigen müssen und dann merken, was einen fasziniert. Schule ist dafür da, dass jeder die Flamme in sich entdeckt. Und diese Flamme der Begeisterung ist das, was wir auch nach dem Abitur noch brauchen werden.“ Passend zum Abimotto „Alabin“ kamen am Ende die „Wünsche für uns selbst“: „Träumt. Greift nach den Sternen und seid politisch. Verteidigt die Demokratie und die Rechte jedes einzelnen Menschen. Habt eine Meinung und steht dazu, aber bleibt dennoch offen für Neues und zeigt Interesse an Fremdem.“

Dem Bekenntnis zum Wert von Bildung konnte Schulleiter Dr. Jürgen Gernert in seiner Rede nur zustimmen. Er habe diesen Abiturjahrgang als sehr leistungsbereit und zielstrebig erlebt, was der Abiturschnitt von 1,9 belege, den es am MSG so noch nie gegeben hätte. Dies zeige auch die Tatsache, dass alle das Abitur bestanden hätten, fünf Schülern sogar mit einem Schnitt von 1,0 – ebenfalls ein Novum. Positive Auswirkungen von G9 könnten hier eine Rolle spielen, neuere Untersuchungen würden darauf hindeuten, „dass durch das längere Lernen die Schüler häufiger auf kognitive Herausforderungen treffen und das abstrakte Denken stärker gefördert“ werde. Begleitet und unterstützt worden seien die Schüler dabei von den Lehrern und durchgehend von den Eltern mit viel „Herzblut“. Die Schüler würden jetzt die Schule verlassen, in einer Zeit bedrohlicher Krisen: „Corona, Klimawandel und andere gewaltige Naturkatastrophen, Globalisierung, Terror, Armut, Fake News.“ Diese Krisen seien von Menschenhand hervorgebracht, die Ursachen ließen sich wissenschaftlich recherchieren.

Krisen seien dabei nicht nur negativ zu sehen, sondern sie böten auch „die Chance, entscheidende Wendungen weg von krankmachenden zerstörerischen Entwicklungen einzuleiten.“

Unsere Gesellschaft bräuchte „vielfältigen Begabungen und Talente“, um „Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu finden. Bei diesem Dienst an der Gemeinschaft dürfe aber die eigene Persönlichkeitsbildung nicht vergessen werden, um so „die nächsten Schritte beherzt, entschlossen und zielstrebig“ angehen zu können.

Dann folgte die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse, Preise und Belobigungen durch Dr. Gernert, samt launiger Hinweise zur Schullaufbahn und zu Zukunftsplänen der Abiturienten durch die Tutorinnen Martina Kinscher und Mirjam Rohe. Ähnlich persönlich fiel auch der Dank an die Kurslehrer, die Schulleitung und die Sekretärinnen aus, ohne die man, laut Ariane Schmitt, nicht so weit gekommen wäre. Ein musikalisches Highlight war der Auftritt der Abiturientin Desiree Roos mit dem Lied „A whole new world“ aus dem Disney-Film Aladdin. msg/adh