Helfer werden dringend gesucht

Lauda-Königshofen. Der Bedarf an Nachbarschaftshilfe ist riesengroß, die Zahl der Helfer leider gering. Immer mehr ältere Menschen in Lauda-Königshofen und den umliegenden Stadteilen sind nicht mehr in der Lage, oft kleine Dinge des Alltags selbst zu bewältigen. In enger inhaltlicher Zusammenarbeit mit der Nachbarschaftshilfe Tauberbischofsheim möchte der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus Bürgerinnen und Bürger anregen, sich in der Nachbarschaftshilfe zu engagieren. Gerade Jugendlichen bieten sich hierbei zahlreiche Vorteile.

Einfache Nachbarschaftshilfe ergibt sich normalerweise von selbst. Doch nicht jeder kann sich glücklich schätzen, Nachbarn zu haben, die sich gerne einbringen und im Alltag unterstützen. Gerade ältere Menschen brauchen mehr und häufiger Unterstützung als die Nachbarn oft zu geben bereit sind. „Wenn ich von Menschen angesprochen werde, ob ich beispielsweise für Haushalts- oder Gartenarbeiten stundenweise Hilfe zur Verfügung stellen kann und dies dann verneinen muss, weil mir schlicht ehrenamtliche Unterstützer fehlen, schmerzt das sehr“, so Karolina Podlech, Leiterin des Bürgertreff Mehrgenerationenhaus. „Vor Jahren wurde es prognostiziert und nun befinden wir uns mittendrin: Der demografische Wandel ist in Deutschland in vollem Gange und die Altersstrukturen verändern sich grundlegend.“ Natürlich verbunden mit einer erhöhten Nachfrage bei der Nachbarschaftshilfe. Dabei ist eine Mitwirkung eine echte Win-win-Situation: Älteren Menschen wird das Leben vereinfacht und die Helferinnen und Helfer erhalten eine sinnvolle Aufgabe, die als persönlich befriedigend empfunden wird.

Eine Studie der TU Dortmund belegt, dass ehrenamtlich tätige Jugendliche durchschnittlich höhere Berufsabschlüsse erlangen und somit später im Job glücklicher sind. Bis es soweit ist, lohnt sich das Engagement für alle Jugendlichen (ab 17 Jahren), wenn sie ihre Freizeit zur Verfügung stellen. Durch die Nachbarschaftshilfe Tauberbischofsheim ist es möglich, Helferinnen und Helfern eine Aufwandsentschädigung in Höhe von neun Euro pro Stunde auszuzahlen. Für viele Schüler und Studenten ist es besonders attraktiv, in der Freizeit neben Schule, Ausbildung oder Studium durch wenige Stunden Hilfstätigkeit im Monat, die man mit der Einsatzleitung abspricht, noch ein bisschen Taschengeld zu verdienen.

Außerdem kann eine entsprechende Bescheinigung für den eigenen Lebenslauf ausgestellt werden, die Zeugnisse bei Bewerbungen positiv ergänzt. „Mein Ziel ist es, Männer, Frauen und Jugendliche für die Nachbarschaftshilfe zu gewinnen, die mit Herz und Zeit auf Menschen zugehen können und wollen, weil sie einfach Freude an Hilfe und Mitmenschlichkeit haben“, so Veronique Link, Sachbearbeiterin im Bürgertreff Mehrgenerationenhaus. Selbstverständlich werden alle, die sich für dieses Ehrenamt interessieren, professionell auf ihren Dienst vorbereitet, stets ernst genommen und wertgeschätzt. Während der Tätigkeit sind Helferinnen und Helfer unfall- und haftpflichtversichert.

Wer Interesse hat, sich aktiv in die Nachbarschaftshilfe einzubringen, kann sich mit dem Bürgertreff Mehrgenerationenhaus in Verbindung setzen, telefonisch unter 09343/5015950 oder per E-Mail an mgh@lauda-koenigshofen.de.