Heilige Erstkommunion gefeiert

Oberbalbach/Unterbalbach. Zwölf Kinder aus Unterbalbach und Oberbalbach empfingen in der St.-Markus-Kirche Unterbalbach ihre erste Heilige Kommunion. Der feierliche Einzug in das Gotteshaus wurde vom Musikverein Unterbalbach begleitet. Die musikalische Gestaltung der Messfeier mit Pfarrer Ralph Walterspacher unter dem Motto „Bei mir bist du groß“ wurde von der Band „Farbenfroh“ unterstützt. In der Vorbereitung waren aktiv Marika Schuppler und Miriam Stang sowie das Gemeindeteam der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen.

Bild: Sabine Querbach

