Heiko Schenker hat aufgehört

Lauda-Königshofen. Im Tanzsportzentrum im i_Park fand die Mitgliederversammlung der Tanzsportabteilung (TSA) der Narrengesellschaft „Strumpfkapp Ahoi“ statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alexander Sack, Abteilungsleiter Tanzsport, gab einen Rückblick auf 2021.

Der Trainingsbetrieb wurde im Wesentlichen aufrechterhalten, teilweise im Online-Format. Die Garden hatten sich sogar für Qualifikationsturniere angemeldet. Sie mussten jedoch alle abgesagt werden. Trotz der Herausforderungen verlief das Jahr reibungslos. Sack dankte den Trainerinnen für ihren Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Abteilung steht finanziell solide da, weil es in der vergangenen zwei Jahren keine Ausgaben in Form von Kostümen und Turnierbussen gab. Heiko Schenker, stellvertretender Abteilungsleiter Tanzsport und Vorsitzender des Fördervereins, erläuterte kurz den Förderverein und dessen Wesen für den Tanzsport.

Dann stand die Verabschiedung des bisherigen stellvertretenden Abteilungsleiters Tanzsport, Heiko Schenker, auf dem Programm. Schenker trat nach zehn Jahren nicht mehr zu Wahl an. Präsident Stefan Schulz und Vorsitzender Rainer Seifert dankten ihm für sein Engagement in den vergangenen Jahren. Beide seien froh, dass er dem Verein trotzdem erhalten bleibe.

In einem Rückblick beschrieb Alexander Sack dessen Wesen und Wirken für die TSA. „Ohne ihn würde es die Abteilung in dieser Art nicht geben“, wurde betont. Projekte wie die permanente Anmietung der Sporthalle im i_Park und die Idee der Gründung eines dafür unterstützenden Fördervereins war ebenso eine Aufgabe, die Heiko Schenker mit initiierte und umsetzte. Die Tänzerinnen der „Strumpfkäppli“, der Juniorengarde und der Prinzengarde führten eigens einstudierte Tänze auf und verabschiedeten Heiko Schenker auf diese Weise. Die Trainerinnen überreichten ihm Präsente und richteten Dankesworte an den bisherigen stellvertretenden Abteilungsleiter.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bevor es zur Neubesetzung und Wahl eines Nachfolgers für den scheidenden stellvertretenden Abteilungsleiters Tanzsport, Heiko Schenker, kam, zog dieser ein positives Resümee seiner Arbeit und bedankte sich bei allen Beteiligten für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Zur Neuwahl gab es einen Bewerber. Andreas Sauer aus Lauda stellte sich kurz den Mitgliedern vor. Die einstimmige Wahl zum neuen Abteilungsleiter nahm Andreas Sauer an. Alle Mitglieder traten erneut zur Wahl an und wurden einstimmig wiedergewählt.

Einen kurzen Ausblick auf die bevorstehende Turniersaison gab Alexander Sack. Das Training habe bereits begonnen und die Planungen und Vorbereitungen für die kommende Turniersaison laufen an. Außerdem starten auch die ersten sonstigen Aktivitäten wieder. Er dankte dem gesamten Trainerteam, bei welchem es keine Veränderungen gab. tsa