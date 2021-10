Heidi Düll ausgezeichnet

Königshofen. In einer Zeit, in der Beständigkeit eine seltene Tugend ist, sind Mitarbeiterjubiläen etwas sehr Besonderes. In diesen Tagen feierte Heidi Düll ihr 20-jähriges Betriebsjubiläum bei der Firma Möbel-Schmitt. Heidi Düll steht nicht nur für Kontinuität, sondern auch für Zielstrebigkeit und Engagement. Geschäftsführer Andreas Schmitt gratulierte und betonte: „Wir sind sehr glücklich, Heidi Düll in unseren Reihen zu haben.“ Die sympathische in Heckfeld lebende Bürokraft ist den Kunden als freundliche und kompetente Ansprechpartnerin bekannt, wird für ihre freundliche und aufgeschlossene Arbeit geschätzt.

