Königshofen/Grünsfeld. Die evangelische Kirchengemeinde Königshofen-Grünsfeld bietet allen Interessierten eine Hausandachtstüte: Die Verantwortlichen packen eine Tüte mit Wein (oder Saft), Brötchen und einer Andacht mit Erinnerung an das letzte Abendmahl für den Abendbrottisch zu Hause. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich bis Montag, 22. März, im Pfarramt unter Telefon 09343/1745 oder unter E-Mail pfarramt@evki-koenigshofen.de. Dabei sollte man angeben, wie viele Personen zum Haushalt gehören und die Andacht mitfeiern werden, ob man Wein oder Saft in der Tüte haben möchten und an welchem der Gottesdienstorte (Königshofen, Metzlerstraße 1, oberer Eingang, Grünsfeld, Hauptstraße 19a, oder Wittighausen, Rathaus) man die Andachtsutensilien abholen will. Die Andachtstüten sind mit Namen beschriftet und können ab 17 Uhr an Gründonnerstag, 1. April, vor den Gottesdiensträumen abgeholt werden, wo sie in Boxen bereitstehen.

Die evangelische Kirchengemeinde Königshofen-Grünsfeld freut sich über alle, die das Angebot annehmen und über die Wohnungs- und Haushaltsgrenzen hinweg an diesem Abend gemeinsam Abendmahl feiern.