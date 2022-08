Handwerklich begabte Hände gesucht

Lauda-Königshofen. In Kooperation mit dem Klimaarbeitskreis Lauda-Königshofen möchte das Mehrgenerationenhaus Familienzentrum künftig ein Repair-Café starten, denn: Oftmals reicht bei defekten Geräten eine kleine Reparatur, um sie wieder in Gang zu setzen. Dadurch können teilweise große Mengen an Ressourcen und CO2-Emissionen eingespart werden. An diesem Umstand möchte das Mehrgenerationenhaus Familienzentrum etwas ändern und ruft zum Mitmachen auf.

Bei Repair-Cafés handelt es sich um ehrenamtliche Treffen, bei denen die Teilnehmer allein oder gemeinsam mit anderen ihre kaputten Gegenstände reparieren, zum Beispiel Kleidung, Möbel, elektrische oder elektronische Geräte, Fahrräder, Spielzeug und vieles mehr. Besucher bringen ihre defekten Gegenstände mit. Vor Ort machen sie sich mit einer Fachfrau oder einem Fachmann an die Arbeit. Man hilft sich gegenseitig. Ein Repair-Café soll keine Konkurrenz für Reparatur-Profis in Fachbetrieben sein. Meist geht es um Produkte, für deren Reparatur man ohnehin keinen Profi mehr findet, oder die kurz vor dem Wegwerfen stehen. In Zusammenarbeit mit dem Klimaarbeitskreis soll ein regelmäßiger Treff im Mehrgenerationenhaus Familienzentrum eingerichtet werden. stv