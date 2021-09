Hallenbad: Lauda: Ungetrübter Badespaß dank „Leihgaben“

Termin stand in Frage

Während andernorts Städte und Gemeinden bisweilen im Wettbewerb stehen, zeigen Boxberg und Lauda-Königshofen, wie man sich aus einer vorübergehenden Patsche hilft und einer vom anderen profitiert. Die Rathauschefs Heidrun Beck und Dr. Lukas Braun haben schnell einen gemeinsamen Nenner gefunden – zur Freude Wasserratten.

Lauda-Königshofen/Boxberg. Nachdem das Freibad in Lauda vor wenigen Wochen seine Pforten geschlossen hatte, sollte das benachbarte gut frequentierte Hallenbad am Sonntag, 3. Oktober, für die kalte Jahreszeit öffnen. Doch zwischendurch schien es so, als sei dieser Termin nicht zu halten, wie Schultes Dr. Braun gegenüber den Fränkischen Nachrichten bestätigte.

Grund dafür sei die Tatsache, dass der Schwimmmeister sich für längere Zeit im Krankenstand befinde und dessen Mitstreiter noch nicht die erforderliche Prüfung habe.

Dr. Braun habe sich damit aber nicht zufriedengeben wollen, wie er hervorhebt, und sich somit aktiv auf die Suche nach einer Lösung gemacht.

Eine Verbündete für den Weg aus der Sackgasse war in der Boxberger Amtskollegin Heidrun Beck schnell gefunden. „Einer unserer Bademeister war mit den dortigen Angestellten in Kontakt und hörte von der Misere im Personalbereich. Unsere beiden Bademeister erklärten daraufhin ihre Bereitschaft, dort über den Winter über auszuhelfen“, sagt sie gegenüber unserer Zeitung. Dies sei auch deshalb notwendig, um den Hallenbadbetrieb im normalen Umfang weiter zu führen.

Dank des guten Kontakts mit Dr. Braun in Lauda-Königshofen seien die Möglichkeiten einer Unterstützung über den kurzen Weg nun rasch besprochen worden, meint sie weiter.

Die letzten Detailfragen seien jetzt geklärt. „Wir haben der Stadt Lauda-Königshofen gerne unsere Hilfe angeboten. Es freut mich sehr, dass wir mit einer unkomplizierten und kollegialen Zusammenarbeit der beiden Städte den Schwimmsport im Mittleren Taubertal unterstützen können. Letztlich profitieren auch unsere Bürger von der bestehenden Trainingsmöglichkeit in den Wintermonaten.“

Am Mittwoch haben beide Stadtoberhäupter nun die entsprechende Vereinbarung unterzeichnet – und dem Sprung ins kühle Nass im Laudaer Hallenbad steht zum ursprünglich ins Auge gefassten Öffnungszeitpunkt am Sonntag, 3. Oktober, nichts mehr im Weg.

Voll des Lobes

Auch Dr. Lukas Braun ist voll des Lobes über die unkomplizierte Beseitigung des Problems: „Uns droht infolge der Corona-Pandemie ein denkwürdiger Rückstand bei der Schwimmausbildung von Kindern und Jugendlichen. Für Lauda-Königshofen als Stadt mit einer breiten Schul- und Vereinslandschaft steht es deshalb außer Frage, dass wir uns gerade jetzt in der Verantwortung sehen, einen ganzjährigen Bäderbetrieb zu gewährleisten. Für die beherzte und rasche Hilfe aus Boxberg in dieser personellen Notsituation danke ich Kollegin Beck und ihrem Team deshalb – aber auch für die insgesamt gute Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Stadtverwaltungen. In unserem Bäderteam werden wir die begonnenen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen fortsetzen, damit wir solche krankheitsbedingten Personalengpässe künftig besser mit eigenen Kräften abfedern können.“

