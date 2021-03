Lauda-Königshofen. Christian Schulz heißt der neue Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lauda-Königshofen. Er absolvierte 2009 die Laufbahnprüfung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst und war zuvor bei der Berufsfeuerwehr Heilbronn im Einsatz sowie in der Integrierten Leitstelle tätig. Im Beisein von Fachbereichsleiter Andreas Buchmann und dem stellvertretenden Personalratsvorsitzenden Jürgen Röckert übergab Bürgermeister Dr. Lukas Braun dem neuen Kommandanten die offizielle Ernennungsurkunde. Er wünschte Christian Schulz viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben und lobte das hohe Maß an ehrenamtlichem Engagement in allen Abteilungen.

„Wir freuen uns, dass die Freiwillige Feuerwehr Lauda-Königshofen mit einem erfahrenen hauptberuflichen Kommandanten an der Spitze personell gut für die Zukunft aufgestellt ist“, so das Stadtoberhaupt. Die hohe Einsatzbereitschaft, gut ausgebildetes Personal und eine über Jahrzehnte gewachsene Kameradschaftspflege seien wichtige Fundamente, die die Sicherheit vor Ort weiterhin gewährleisten, fügte Andreas Buchmann, Fachbereichsleiter für Öffentliche Sicherheit und Ordnung, hinzu. Der 35-jährige Neuzugang bedankte sich bei seinen stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Marco Dittmann und Fabian Walter für die vorbildliche Zusammenarbeit. Schon vor dem offiziellen Dienstantritt habe man an gemeinsamen Terminen Einblicke in das Feuerwehrwesen vor Ort erhalten. Beim Aufbau der Corona-Teststation in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen hat Christian Schulz bereits intensiv mit allen beteiligten Organisationen und Dienstleistern zusammengearbeitet, so dass er am 1. April seine Stelle erfolgreich antreten kann.