Oberlauda. Am 16. Oktober steht um 14.30 Uhr eine öffentliche Probe in den Weinbergen an.Guggenmusik an Fasnacht darf in Oberlauda seit Jahren nicht fehlen. Das sehen auch die Musiker um die beiden Frontmänner Fabian Bayer und Patrick Dierauf so. Sie sind froh, dass man sich nun wieder zur Probe treffen kann und freuen sich auf die neue Kampagne. Einstieg ist mit der Probe auf der Wiese vor den Reben.

