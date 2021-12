Lauda. In der Karate-Abteilung des ETSV Lauda wurden längst überfällige Gürtelprüfungen in der Kinderabteilung angesetzt. So nahmen Luis Schuh, Julius Groß und Salome Herdt die Prüfungsurkunde zum 9. Kyu (Weiß-Geld-Gurt) entgegen. Juri Rosenberg qualifizierte sich zum 8. Kyu (Gelbgurt). Mirko Ludwig, Jana Hüttermann und Robin Stumpp haben die Prüfung zum 6. Kyu (Grüngurt) bestanden. Bild: Marina Kemmer

