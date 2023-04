Günter Prieschl schied nach 14 Jahren aus

Heckfeld. Die Monatsversammlung April des Imkervereins Taubergrund am Lehrbienenstand in Heckfeld wurde gleichzeitig als verspätete Jahreshauptversammlung durchgeführt. Im Mittelpunkt standen Neuwahlen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Bernd Weckesser wurde in einer Totenehrung der in diesem Jahr verstorbenen Mitglieder Horst Dörzbacher, Erich Strauß und des Ehrenmitgliedes Gebhard Kauzmann gedacht.

Im kurzen Jahresrückblick erinnerte Bernd Weckesser an verschiedene Aktivitäten des Vereins wie die Monatsversammlungen am Lehrbienenstand oder im Winzerhof Oehm, die Teilnahme mit einem Infostand beim Weinerlebnistag am Altenberg in Lauda, das gemütliche Beisammensein am Imkerfest im Juli und die Durchführung eines Ferienprogramms für Kinder.

Mehr zum Thema Vereinsleben „Groasmückle“ im Höhenflug Mehr erfahren Mitgliederversammlung SV Schlierstadt unter neuer Führung Mehr erfahren VfB Boxberg-Wölchingen Achim Tippl neuer zweiter Vorsitzender Mehr erfahren

Die Bienen haben sich im Frühjahr 22 gut entwickelt, sodass eine gute Honigernte eingefahren werden konnte. Beeinträchtigt durch die Sommerhitze war die Sommerernte im Ertrag etwas geringer. Alle Varroa- Behandlungen konnten zeitgemäß durchgeführt werden, sodass eine gute Überwinterung gewährleistet war.

Für das derzeitige Bienenjahr sind die Aussichten bislang recht gut, die Frühjahresentwicklung der Völker ist in vollem Gang. Was die Vereinsaktivitäten angeht ist neben den regelmäßigen Monatsversammlungen derzeit noch ein Neuimkerkurs im Angebot. Ab Mai steht wieder das Zuchtmaterial am Lehrbienenstand zur Verfügung und eine Ablegerbildung ist möglich. Eine Teilnahme am Weinerlebnistag ist wiederum geplant und im August findet ein Imkerausflug zur Imkerei Heiser in Triefenstein statt. Den Abschluss bildet eine gemeinsame Wanderung mit historischer Führung in Königshofen.

Auch der Leiter des Lehrbienenstandes, Bernhard Gehrig, zog eine positives Fazit seiner Tätigkeit. So konnten in der Königinnenzucht 831 „Näpfchen“ für 23 Imker belarvt werden, 21 Ableger wurden für die Anfänger gebildet, 47 Ableger für Altimker und 17 Ableger für den Lehrbienenstand. Auch für dieses Jahr gilt es wiederum darauf zu achten, dass möglichst keine Drohnen in die Ableger eingebracht werden.

In seinem Kassenbericht berichtete Werner Meyer von einem positiven finanziellem Polster. Allerdings ist die Vereinsumlage für den Badischen Imkerbund erheblich gestiegen, wie die Mitglieder bei ihrem Bescheid ersehen konnten. Durch die Einstellung einer hauptamtlichen Geschäftsführung sind die Kosten gestiegen. Die Kassenprüfer Josef Wiedemann und Markus Höflein bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung, woraufhin die Mitgliederversammlung den Vorstand einstimmig entlastete.

Im Anschluss konnte der Vereinsvorsitzende folgende Mitglieder mit einer Urkunde und der Vereinsnadel ehren. Für zehnjährige Mitgliedschaft: Leonardo Barisic, Martin Rosenberg, Markus Teller, Ralf Schieß und Dieter Metzger. Für 20 jährige Mitgliedschaft: Werner Kilb und für 30 jährige Mitgliedschaft Willi Rüttling.

Mit Dank und Anerkennung für die in 14 Jahren geleistete Arbeit als Zweiter Vorsitzender wurde Günter Prieschl auf seinen Wunsch hin verabschiedet. Er bleibt aber weiterhin dem Verein aktiv als Mitglied und Hobbyimker verbunden.

Einstimmig wurden gewählt: Vorsitzender: Bernd Weckesser; Zweiter Vorsitzender: Ralf Deinert; Schriftführer: Karl-Heinz Kindermann, Kassierer: Werner Meyer; Als Kassenprüfer wurden Josef Wiedemann und Markus Höflein gewählt.

In seinen Ausführungen zu den aktuellen Arbeiten am Bienenvolk erinnerte der Vorsitzende daran, dass die Entwicklung nun zur Zeit der Kirschblüte rasant vonstatten geht. Deshalb heißt es, rechtzeitig Drohnenrahmen einhängen, Futterkontrollen abschließen und über Absperrgitter Honigräume aufsetzen. Die Rapsblüte stehe bald bevor.

Abschließend berichtete Bernd Weckesser noch vom Badischen Imkertag, der im März in Haslach/Kinzigtal stattfand. Für Klaus Schmieder wurde Norbert Uttner aus Lörrach zum neuen Präsidenten des Badischen Imkerbundes gewählt. Die Mitgliederzahl ist leicht gestiegen. Der Frauenanteil liegt inzwischen bereits bei 22 Prozent. Das Durchschnittsalter ist von 64 auf 57 Jahren gesunken.

Beide Imkerschulen (Oberrentersbach und Heidelberg-Kirchheim) wurden umfassend renoviert und stehen nun in neuem Glanz zur Verfügung.