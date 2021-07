Gründe für das Scheitern erläutert

Gerlachsheim. Zur Bürgerversammlung in die Gerlachsheimer Turn- und Festhalle waren mehr als 60 Teilnehmer gekommen, obwohl Bürgermeister Dr. Braun die Ergebnisse des Abschlussberichts der Stadtverwaltung zur Suche nach einem alternativen Standort für die Abfallaufbereitungsanlage der Firma Konrad Bau bereits vorher hatte veröffentlichen lassen. Dazu ging uns von der BI folgender Bericht zu.

Es war viel Unverständnis und Empörung zu spüren, als Dr. Braun für einige der ins Auge gefassten alternativen Standorte die Gründe für deren nun endgültiges Scheitern vorstellte. Insbesondere der vom Petitionsausschuss vorgeschlagene und favorisierte Standort „Grünsfelder Höhe“ wurde heiß diskutiert. Vor allem das kategorische Nein des Grünsfelder Bürgermeisters und die Argumentation mit einer Hamsterpopulation in der Nähe stießen auf völliges Unverständnis. Die Bürger seien nicht bereit, die zu erwartenden Auswirkungen auf die Menschen in Gerlachsheim, also Lärm, Erschütterungen, Staub, Abgase und die Verkehrsgefahr, geringer zu achten als die „erhebliche Mehrbelastung“ von Feldhamstern, die zudem niemand bisher gesehen hat, wurde deutlich.

Dr. Braun bedauerte, keine bessere Nachricht geben zu können. Vonseiten der Stadtverwaltung habe man alles versucht, eine Alternative zu ermöglichen. Außerdem sei der Bau der Abfallaufbereitungsanlage bereits weit fortgeschritten, Verhandlungen mit der Firma seien zwecklos. Der Bürgermeister will sich dafür einsetzen, dass die Tempo-30-Regelung verstetigt und auf die ganze Würzburger Straße ausgedehnt wird. Außerdem sei eine Regelung für den Lkw-Verkehr angesagt, auch schon im Hinblick auf den für das kommende Jahr geplanten Neubau der Grünbachbrücke, der Gerlachsheim das ganze Jahr über als Umleitungsstrecke für den Verkehr der B290 belasten werde. Zudem soll im kommenden Jahr der Betrieb der Abfallaufbereitungsanlage anlaufen. Die Sorge der Bevölkerung, Gerlachsheim werde „kaputtgefahren“, sei groß.

Bürger mehr einbinden

Dr. Braun stellte fest, in Zukunft müsse die Bevölkerung in die Kommunikation frühzeitig mit einbezogen werden. Außerdem seien die verkehrlichen Auswirkungen von Projekten künftig von Anfang an mit zu bedenken.

Von den Versammelten kam die Forderung an Braun, Gerlachsheim brauche einen Ortschaftsrat, weil gegenüber der Gesamtstadt die Interessen des Ortes nicht wirklich vertreten würden, was Stadt- und Kreisrat und Stellvertretender Bürgermeister Hubert Segeritz bekräftigte und wozu er Unterstützung anbot. Außerdem solle die unechte Teilortwahl abgeschafft werden.

Der Fraktionsvorsitzende der FBL, Reinhard Vollmer, zeigte, auch selbstkritisch, die lange Reihe der Versäumnisse und Fehlentscheidungen auf, die – dem Widerstand der Bevölkerung zum Trotz – den Bau der Abfallaufbereitungsanlage ermöglicht habe an einem Ort, der – wie auch der Gemeinderat einstimmig festgestellt habe – immer noch „ungeeignet und politisch nicht vermittelbar“ sei. Besonders verärgert zeigte sich Vollmer, dass sich auch der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis konsequent aus allem herausgehalten hätte.

Siegfried Neumann, der Fraktionsvorsitzende der SPD/FB und Bürgermeisterstellvertreter, fand die Analyse Vollmers weitgehend richtig und regte an, die „unsäglichen Vorgänge seit 2015 zu dokumentieren“.

Im Anschluss gab Josef Seubert einen kompakten Rückblick auf alle Aktivitäten der Bürgerinitiative und von einzelnen Bürgern gegen die Aufbereitungsanlage: Er erwähnte Widersprüche, eine Normenkontrollklage gegen die Bebauungsplanung bis zum Bundesverwaltungsgericht, eine Petition an den Landtag, Demonstrationen, Besuche von Gemeinderatssitzungen und zahlreiche informelle Gespräche. Auch mit Geschäftsführer Köhler von Konrad Bau habe man das Gespräch gesucht. Nun sei von den Bürgern beim Landratsamt ein Antrag auf Verkehrsberuhigung gestellt worden.

„Die Hartnäckigkeit und die unvergleichliche Solidarität in dieser langen Zeit des Widerstands“ seien beispielhaft, so Seubert. Für die Gerichtsprozesse und anderes wurden gemeinsam über 35 000 Euro aufgebracht. „In der Summe können wir sagen“, so Seubert, „wir haben alles Menschenmögliche getan. Und doch konnten wir den Bau der Anlage am völlig ungeeigneten Ort nicht verhindern.“

Das Hin- und Herschieben der Verantwortlichkeiten war sei die Quintessenz der Darstellung der Gründe, warum der Widerstand nicht erfolgreich war, was Gerold Sondej im Anschluss vorstellte. Der Gemeinderat habe im Vertrauen auf die Stadtverwaltung der Bebauungsplanung zugestimmt. Dem Bürgermeister sei die Verdreifachung der Menge einfach mal so „durchgerutscht“. Die Aufforderung des VGH Mannheim, den Konflikt auf den unteren Verwaltungsebenen zu lösen, sei nicht aufgenommen worden. Kritisiert wurde, dass die Bevölkerung leider auf der Strecke geblieben sei.

Dennoch, so Sondej, sei es richtig gewesen, Bürgerinteressen so stark zu vertreten. Die Bevölkerung sei in der gemeinsamen Sache zusammengewachsen, ist er überzeugt. Der Widerstand habe sich auch auf die Zusammensetzung des neu gewählten Gemeinderats und die Wahl des Bürgermeisters ausgewirkt. Der Bau der Aufbereitungsanlage habe sich um Jahre verzögert und „Tempo 30“ sei wahrscheinlicher geworden.

Für die Diskussion darüber, wie es trotz des „Todesurteils für Gerlachsheim“, wie einzelne Teilnehmer der Veranstaltung den erfolglosen Abschluss der Suche nach einem alternativen Standort nannten, weitergehen könnte, fehlte die Zeit. bi