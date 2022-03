Großer Einsatz gewürdigt

Lauda-Königshofen. „Wenn man sieht, was sich in dieser Stadt alles binnen 48 Stunden auf die Beine stellen lässt, weil wirklich jede und jeder anpackt, wenn es darauf ankommt, macht mich das sehr stolz, Bürger und sogar Bürgermeister von Lauda-Königshofen sein zu dürfen.“ Dr. Lukas Braun würdigte damit zu Beginn der Gemeinderatssitzung das große Engagement von Firmen, Vereinen, Verwaltung, Krisenstab und Freiwilligen bei der Herrichtung der ehemaligen Hauptschule. Dort können Familien eine neue Bleibe finden, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind (wir berichteten).

Der Bürgermeister erläuterte die Dringlichkeit der Maßnahme. Man könne mit solchen Vorbereitung nicht erst beginnen, „wenn die Busse mit den zugewiesenen Personen von der Autobahn abfahren“, so Braun. Ertüchtigt werden mussten die Elektroinstallation und die Sanitäreinrichtungen, Brandschutz war sicher zu stellen, Betten wurden aufgestellt.

Das Hauptschulgebäude ist bereits belegungsfähig und dem Kreis gemeldet. Im Falle einer Notunterkunft geht Braun von einer Belegung mit rund 70 Personen aus, bei einer Nutzung als vorläufige Unterbringen von 48 Plätzen. Die tatsächliche Belegung hänge von der Frage ab, in welchen Familienkonstellationen die Geflücheten kämen. „Mit der jetzigen Lösung haben wir einen erheblichen Beitrag zur Bewältigung der Lage geleistet.“ Derzeit sind bereits rund 40 Personen aus der Ukraine privat untergebracht. dib

