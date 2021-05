Großeinsatz der Feuerwehren in Lauda

Lauda. Ein Schwerstverletzter sowie zwei weitere verletzte Personen, dazu ein stark beschädigtes Wohnhaus in der Becksteiner Straße in Lauda, unweit der Stadthalle, sind die erste Bilanz eines Brandes am frühen Pfingstsonntagmorgen. Kurz vor 6 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert und daraufhin rückten nicht nur verschiedene Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Lauda-Königshofen aus, sondern auch jeweils ein Löschzug aus Tauberbischofsheim und aus Bad Mergentheim mit den Drehleitern im Gepäck. Später flog gar der Rettungshubschrauber die Einsatzstelle an und brachte den Schwerstverletzten in eine Spezialklinik nahe Frankfurt. (sabix)

