Große Vorfreude auf buntes Treiben

Nach zwei Jahren der pandemiebedingten Abstinenz kann der Frühlingsmarkt in Lauda am 3. April nun stattfinden. Die Vorfreude bei allen Beteiligten ist groß.

Lauda. „Wir freuen uns sehr, dass wieder ein Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag möglich ist“, sagen Marktmeister Jan Raddatz und Sabine Dattenberg vom Gewerbeverein Lauda. Mit einem umfangreichen Programm wollen sie den Bürgern ein paar unbeschwerte Stunden ermöglichen.

Zwei Jahre lang musste der Markt wegen der Corona-Pandemie ausfallen. 2020 hatte man schon eifrig geplant und war dann – wie viele andere Veranstalter auch – zur Absage gezwungen. Das sollte diesmal nicht passieren.

Am 3. April kann also in der Laudaer Innenstadt der Startschuss in den Frühling erfolgen. Von 12 bis 17 Uhr dürfen die Geschäfte öffnen. Rund um den Marktplatz, die Rathausstraße und vor allem in der Josef-Schmitt-Straße wird einiges geboten sein, wie die beiden betonen.

Krämermarkt und Flohmarkt

Ein Flohmarkt für Groß und Klein soll die Besucher ab 11 Uhr an den Marktplatz und die Rathausstraße ebenso locken, wie ein Krämermarkt. Jan Raddatz hat mit vielen Händlern in den letzten Wochen gesprochen, die froh sind, dass wieder ein Markt stattfindet. „Vorgesehen ist ein vielfältiges und hochwertiges Angebot“, macht er deutlich. Auch für den kleinen Hunger ist am Marktplatz gesorgt. Ein Crepe-Stand sowie ein Imbiss-Stand kümmern sich um das leibliche Wohl der Besucher.

Die „Automeile“ in der Josef-Schmitt-Straße ist ein wichtiger Bestandteil des Frühlingsmarkts. Sabine Dattenberg freut sich über die gute Resonanz der Händler. Verschiedene Autohäuser werden ab 11 Uhr Neuheiten aus dem Sortiment präsentieren. Mit dabei sind auch Auto- und Wohnmobilvermietungen sowie ein Motorrad-Händler. Für Fahrrad-Freunde gibt es bei der E-Bike-Erlebniswelt von Erhard Mott ebenfalls so manche Neuheit. Probefahrten sind möglich, müssen aber im Vorfeld angemeldet sein.

An einem Verkaufsstand werden Gestecke zugunsten der „Taubertäler Hilfsgemeinschaft“ angeboten. Weitere Stände präsentieren ihr Angebot, darunter auch Honig und Basen-Produkte. Außerdem haben am verkaufsoffenen Sonntag die Geschäfte ihre Pforten geöffnet. Im Weinhof Ruthardt können sich die Besucher bei Flammkuchen und spritzigen Getränken stärken. Der Skiclub Lauda ergänzt das kulinarische Angebot durch einen Stand mit Burger.

Kunst wird in der Marienstraße geboten. In der „Alten Spenglerei“ stellt Marion Hanke ihre Arbeiten aus, Viola Fuhrmann zeigt neueste Graphit-Werke in der Galerie „das auge“.

Kunst in der Marienstraße

Die Marienstraße will Rudi Neugebauer vorher mit Jugendlichen des „Jugendtreffs“ Lauda künstlerisch verschönern.

Für Jan Raddatz ist es der erste Frühlingsmarkt überhaupt, den er als Marktmeister begleitet. Gerade für Krämermarkt-Standbetreiber sei Corona eine schwere Zeit gewesen, viele hätten eine Durststrecke durchlebt. Deshalb ist Raddatz froh, ihnen mit dem Frühlingsmarkt wieder eine kleine Perspektive bieten zu können.

„Der Markt wird funktionieren und die Besucher werden kommen“, ist Raddatz überzeugt. Experimente nach zwei Jahren Zwangspause gebe es nicht. „Die Menschen haben wieder Lust auf ein Stück Normalität.“