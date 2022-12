Große Verdienste um Firma und Gesellschaft

In den späten Abendstunden des 9. Dezember ist im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim der bekannte Lauda-Königshöfer Unternehmer Karlheinz Wobser im 87. Lebensjahr gestorben. Seit der Gründung des früheren Messgeräte-Werks Lauda Dr. R. Wobser KG durch seinen Vater, Dr. Rudolf Wobser, war Karlheinz Wobser von Beginn an, als erster Mitarbeiter, entscheidend am Aufbau und der stürmischen

