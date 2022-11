Große Namen im Einsatz für gute Sache

Lauda-Königshofen. „Immer geradeheraus“– Fußballmoderatoren-Legende Jörg Dahlmann präsentiert am Donnerstag, 3. November, um 19.30 Uhr in der Laudaer Stadthalle sein gleichnamiges Werk. Mit ihm kommen namhafte ehemalige Bundesligaprofis und Nationalspieler in das Taubertal. Mit dabei sind Thomas von Heesen (HSV), Lothar Sippel (Borussia Dortmund/ Eintracht Frankfurt), Dieter Eckstein (1. FC Nürnberg/Eintracht Frankfurt, Bild), Heinz Gründel (HSV/Eintracht Frankfurt), Rolf Dohmen (KSC) und Dieter Müller, Ikone und Rekordtorjäger des 1. FC Köln. Auch der ehemalige 244-fache e Bundesliga-Referee Knut Kircher ist mit von der Partie. Weiterhin darf sich das Publikum auf einen Überraschungsgast freuen. Der Reinerlös des Abends geht an die Tafelläden in Lauda-Königshofen, Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim sowie an die Flüchtlingsarbeit in den drei Kommunen.

Zunächst stellt Jörg Dahlmann sein Buch vor, in dem er mit seinem ehemaligen Arbeitgeber Sky hart ins Gericht geht. In zwei Talkrunden, geleitet von Peter Herm, geht es um die bevorstehende Weltmeisterschaft, um den VAR und viele weitere Themen. Und die prominenten Gäste geben das eine oder Schmankerl zu Besten.

Es werden Trikots und Gutscheine für die gute Sache verlost. Die ehemaligen Fußballprofis werden für Autogramme und Selfies zur Verfügung stehen. Veranstalter sind der ETSV Lauda, die Taubertäler Hilfsgemeinschaft und die Stadtverwaltung von Lauda-Königshofen, Schirmherr ist Bürgermeister Dr. Lukas Braun. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, für die musikalische Umrahmung sorgen die Heckfelder Musikanten. ktm/Bild: DE