Große Felsbrocken dienen als Fundament

Gerlachsheim. Wunderbarerweise war der Neubau der Kirche in Gerlachsheim so schnell vorangeschritten, dass schon im September 1723, fünf Monate nach Baubeginn, der Dachstuhl über dem Langhaus „de facto“ aufgeschlagen war. Nun galt es, das Dach möglichst noch vor dem Winter einzudecken.

Dies scheint gelungen zu sein, denn im Frühjahr 1724, in der Osterzeit, wurden etwa 3000 Kommunionempfänger gezählt, die Kirche muss also insoweit funktionstüchtig gewesen sein. Möglich geworden war diese erfolgreiche Seelsorge laut Protocollum vor allem durch das „Personal“, zehn „patres et fratres“, in dem am 18. April neu errichteten Priorat in Gerlachsheim. Auch dies war schneller eingerichtet worden als erwartet. Vor diesem Datum hatte Abt Sigismund Hauck von Oberzell (1710-1738) zwar noch versucht, seinen Antrag in Rom auf Verlängerung der Frist zurückzuziehen, aber leider vergebens. Und so kamen im August 1724 in päpstlichem Auftrag zwei Kommissare aus Fulda nach Gerlachsheim, um zu überprüfen, ob der Antrag Abt Haucks auf Verlängerung des Zeitraums für den Bau des Klosters und die Errichtung des Priorats um zwei bis drei Jahre gerechtfertigt wäre.

Im abschließenden Untersuchungsbericht finden sich dann auch interessante Hinweise zum Baufortschritt der Kirche: „1724. Am 13. August. … Es gibt für die Kirche genügend große und helle Fenster, für eine Orgel ist Vorsorge getroffen worden und so wäre alles für den Gottesdienst bereit. Im Innern fehlen allerdings noch der Fußboden und auch das Gewölbe ist noch nicht ganz fertiggestellt. Was das Kirchenschiff betrifft, gibt es bei der Ausstattung noch einige Vorhaben. Der Turm wurde noch nicht angefangen zu bauen, … Auch die Fassade zeigt eine perfekte Architektur und wenn alles erst einmal komplett fertig sein wird, wird man sehen, dass nichts fehlt“ (Übersetzung: A. Decker-Heuer). Es folgt im Protocollum der Satz, der sich wie eine Vorwegnahme des heutigen Werbeslogans „Liebliches Taubertal“ liest: „Die überaus liebliche Lage des Ortes ist jeden Aufwand wert“.

Die Stimmung sollte sich aber im Laufe des Jahres 1724 eintrüben. Nach einer sehr ertragreichen Weinlese im Herbst kam es im Dezember 1724 erneut zu einer Untersuchung, dieses Mal von Würzburg aus. Die Gerlachsheimer „Untertanen“ hatten sich beim Würzburger Bischof über die Prämonstratensermönche beklagt, unter anderem über die Höhe des Weinzehnts. Mit großem Selbstbewusstsein forderten sie von den Prämonstratensern vor Ort nun nicht nur eine Reduzierung des Weinzehnts, sondern beispielsweise auch, „dass das Kloster alle Seile für alle Glocken der Kirche auf eigene Kosten kaufen und aufbewahren muss“. Dies ist insofern bemerkenswert, zeigt sozusagen den aufgestauten Ärger, da Glocken nicht nur zu Gebetszeiten und Gottesdiensten läuteten, sondern etwa bei Gefahr oder Unwetter auch Warnfunktion hatten. Außerdem dienten Kirchenglocken als Zeitgeber in einer Zeit, in der die Menschen noch keine eigene Uhr besaßen.

So heißt es etwa im Protocollum zum Jahr 1730: „Seynt zu Wirtzburg für daß Closter Gerlachsheim gegossen worden zwey neue Glocken; die eine Gross a zwantzig Centner undt viertzig Pfundt, an welche die Stundt-Uhr schlaget. Die andere und kleine a zwey Centner, an welche die Viertel Uhr schlaget“.

Zum Jahr 1725 findet sich im Protocollum keine Erwähnung der Kirche. Vermutlich sind die Arbeiten am Langhaus planmäßig vorangeschritten, Fußboden und Gewölbe dürften fertiggestellt worden sein. Nun sollte die Kirche Richtung Osten weitergebaut werden, weit über die romanisch-gotische Vorgängerkirche hinaus, sozusagen auf unbekanntes Terrain. Dabei erlebte man im Sommer 1726, als man den Bau von Chor und Türmen in Angriff nehmen wollte, eine böse Überraschung: „Im Jahr 1726. Am 1. Juni. In der neuen Gerlachsheimer Kirche, insoweit der Bau schon fast fertig ist - eine Ausnahme bilden die zwei Türme und der Chor – ist man zum Bau des Chores und der beiden Türme geschritten. Es gab allerdings ein großes Problem, einen tragfähigen Boden zu finden in dem Bereich, der Richtung Klostergarten geht. Die dafür bezahlten Arbeiter mussten sehr tief graben, um einen festen Untergrund zu finden. Aber alles war vergebens wegen der großen Menge an Grundwasser. Deshalb sind sehr große Felsbrocken, zusammen mit jeder Menge Kalk hineingelegt worden. Der Architekt und die Maurer hofften dadurch ein solides Fundament zu schaffen. Möge es ein gutes Ergebnis haben!“

Diese zusätzlich notwendig gewordene Fundamentierung scheint von Erfolg gekrönt gewesen zu sein. Dies bezeugt eine laut dem Gerlachsheimer Pfarrer Kern (1907-1938) in einem Turmknopf hinterlegte Urkunde (in lateinischer Sprache, hier übersetzt): „Im Jahre des Heils 1728 am 17. März erreichte dieser Turm seine Vollendung, als Johann Christophorus von Hutten Fürstbischof von Würzburg war, Sigismund Hauck aus Neustadt an der Saale Abt zu Oberzell und Gerlachsheim, Pater Georg Fasel aus Würzburg, Prior zu Gerlachsheim - Architekt war der hochwürdige Herr Pater Sebaldus Appelmann aus Neustadt an der Saale, der Konvent in Gerlachsheim zählte zehn Konventualen – im römischen Kaiserreich war Friede. Gott erhalte diesen Turm, so dass jeder unter seinem Schatten in Ruhe Gott dienen kann, dem Lob, Anbetung, Kraft und Ruhm sei von Ewigkeit zu Ewigkeit!“

Allerdings sollte es noch zweieinhalb Jahre dauern, bis die Kirche durch den aus Lauda stammenden Würzburger Weihbischof Dr. Bernhard Mayer am 17. September 1730 geweiht wurde. Fast am Ende des Protocollums, zum Jahr 1730, findet sich auch ein Verzeichnis der sieben Altäre der Kirche, versehen mit zwei „Nota Bene“ – also „zu beachten“. Darin heißt es unter anderem (übersetzt): „Das Patrozinium ist das Fest Kreuzerhöhung am 14. September. Das Kirchweihfest wird am Sonntag nach dem Fest Kreuzerhöhung gefeiert“.

Die „Innenausstattung“ der Kirche mit Altären, Altarblättern, Pfeilerbildern, Deckengemälden etc. zog sich allerdings noch länger hin, nach Angabe des Restaurierungsberichts (1990) bis ins Jahr 1766. Im Jahr 1767, „nach Beendigung aller handwerklichen und künstlerischen Arbeiten wurden die Wände bis zur Decke von drei Italienern geweißt“.

Einzelne Teile wurden sogar noch später eingebaut wie etwa die heutige Rokoko-Kanzel im Jahr 1788, die bereits die dritte Kanzel an dieser Stelle ist. Die Kirche sollte offenkundig immer noch schöner und wertvoller werden. Und dies ist sie bis heute geblieben.

Dank der letzten, gut gelungenen Restaurierung der Kirche in den Jahren 1976-1990 und dank der Gerlachsheimer, die sich im Lauf der letzten 300 Jahre für „ihre“ Kirche eingesetzt hatten, die etwa bei der Kirchenrenovation von 1871 gegen eine Entfernung wurmstichiger Heiligenfiguren gekämpft hatten. Und so ist die ursprüngliche Ausstattung fast vollständig erhalten, das ursprüngliche Bildprogramm der barocken Prämonstratenserkirche und Pfarrkirche Hl. Kreuz Gerlachsheim gut erkennbar.

Ein Besuch dieses Juwels der Barockbaukunst im lieblichen Taubertal ist auf jeden Fall lohnenswert.