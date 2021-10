Große Chance für alle Schulabgänger

Eine breite Informations-Palette an beruflichen Möglichkeiten zeigt einmal mehr die Bildungsmesse in Lauda den Schulabgängern auf.

Lauda. Umfangreiche Informationen und wichtige Impulse zum Einstieg in das bevorstehende Berufsleben, aber auch zur Aufnahme eines Studiums bietet die 16. Bildungsmesse in Lauda, die an diesem Freitag und Samstag jeweils von 9 bis 15.30 Uhr im Laudaer Schulzentrum stattfindet.

Von der Antriebstechnik über die Gartengestaltung, Polizei, Landmaschinentechnik, Bundeswehr, Gesundheits- und Pflegebereich bis zum Straßenbau und der Zahnmedizin reicht die breitgefächerte Palette der Informationsmöglichkeiten für den späteren Beruf. Die Chance für Schulabgänger in ihren Wunschberuf einsteigen zu können, war noch nie so groß wie im Augenblick, wie in den Gesprächen mit den verschiedenen Vertretern der Firmen aus Handel, Dienstleistung, Industrie und Handwerk aber auch der Schulen und Institutionen vor Ort, deutlich zu hören war.

Persönliche Gespräche

Noch eines zeigte die Bildungsmesse 2021: Im persönlichen Gespräch zwischen dem zukünftigen Auszubildenden und seinem späteren Lehrer, Ausbilder oder Lehrmeister können bereits im Vorfeld viele Missverständnisse und Vorurteile ausgeräumt werden. Neben dem Informationsangebot der Industrie und des Handwerks sind auch die Gewerblichen Schulen des Kreises vor Ort, um dem Berufsnachwuchs beratend zur Seite zu stehen.

Bei der 16. Bildungsmesse tritt erstmals die Veranstaltungsagentur „M.A.X. GmbH-Events und mehr“ als Ausrichter auf, die bei den bisherigen Ausbildungsmessen von IHK und Handwerkskammer als Kooperationspartner agierte. Die Bildungsmesse 2021 sei zwar von der Zahl der teilnehmen Aussteller wesentlich kleiner, was der augenblicklichen Situation durch die geltenden Gesundheitsregeln entspreche, so Agenturleiter Frank Hartmann, aber bereits im Mai 2022 plant der Veranstalter die nächste Bildungsmesse in der Eisenbahnerstadt, denn er ist überzeugt: „Ein Besuch der Bildungsmesse gibt wichtige Impulse für die anstehende Berufswahl und bietet eine gute Gelegenheit seinen zukünftigen Ausbildungsbetrieb kennenzulernen“.

Auf Aktionen an den Ständen oder auf der Bühne, (Bewerbungstraining) wird in diesem Jahr bewusst verzichtet. Es gibt aber Vorträge in ausgewiesenen Räumen und auch die Last-Minute-Börse am Samstag findet statt. Für persönliche und konkrete Gespräche stehen zusätzlich noch Besprechungsräume in der Stadthalle zur Verfügung. Dieser direkte und ungezwungene Kontakt zu den Firmenvertretern und zu den Lehrern und Ausbildern der Berufsschulen ist nur auf einer Messe möglich.

Viele „Stammkunden“

Viele Aussteller sind „Stammkunden“ und beteiligen sich bereits zum wiederholten Male an der Bildungsmesse, die bisher unter der Federführung der IHK und der Handwerkskammer Heilbronn-Franken in Lauda-Königshofen und Heilbronn organisieret wurden. Die meisten Unternehmen kommen aus dem Main-Tauber-Kreis. Mit der Firma Würth, Stammsitz in Künzelsau, der Spedition Rüdinger in Krautheim der Baufirma Leonhard Weiss und dem Ventilatorhersteller ebm-papst aus Mulfingen, sind zudem auch international sehr erfolgreich aufgestellte Unternehmen aus dem Hohenlohe-Kreis mit dabei.

Bundeswehr und Polizei, die Fachschule für Sozialwesen (Bildungsakademie) der Johannes Diakonie Mosbach, die Euro Akademie für Sozialpädagogik in Tauberbischofsheim und das Informationszentrum Zahn- und Mundgesundheit in Stuttgart, runden das Angebot ab.

Wie bereits bei den zurückliegenden Messen der Agentur „M.A.X GmbH Events und mehr“ gelten die bekannten Regeln des Hygienekonzeptes das mit der Stadtverwaltung abgestimmt wurde. Abstandsregelung, Maskenpflicht, und die Zutrittsüberwachung gehören ebenso dazu wie auch eine Online-Registrierung über die Luca App.

Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit sich im Foyer der Stadthalle kostenlos auf Corona testen zu lassen.