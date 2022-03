„Granaten und Geschosse schlugen ein“

Das Osterfest in Frieden zu feiern, ist keine Selbstverständlichkeit. Dies machen die Bilder aus der Ukraine deutlich. Umso wichtiger ist es, sich in Erinnerung zu rufen, was am 1. April 1945 (Ostersonntag) in und um Königshofen passiert ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Königshofen. „Da wurden wir aus unseren Löchern gerufen . . . Durch Königshofen war’s grauenvoll. An vielen Stellen brannten Häuser und Scheunen, Viehzeug rannte brüllend umher. Schweine brannten, Hunde bellten und heulten . . . dazwischen barsten und detonierten Granaten und Geschosse. . . . so kam ich auch an der Kirche vorbei. Da fiel mir ein, heute ist ja Ostersonntag, 1. April“, so erinnert sich Adolf Lipp an diesen Ostertag 1945. Er ist einer der blutjungen Reserveoffiziersbewerber, die bei und in Königshofen im Einsatz sind.

Schauplatz blutiger Kämpfe

3 Bilder Neues Leben zwischen Ruinen: Elisabeth Fürst mit zwei Kindern und einem neugeborenen Kälbchen. © GHUK

Königshofen ist an Ostern 1945 –also noch in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs – Schauplatz blutiger Kämpfe. Deutsche Soldaten sollen in der „Tauberstellung“, rund 15 000 Mann, den Vormarsch kampferprobter amerikanischer Panzertruppen zum Stehen bringen. Die deutschen Truppen bestehen zum größten Teil aus jungen, meist unerfahrenen Soldaten aus Feldersatz- und Ausbildungsverbänden. Sie verfügen nur über wenige schwere Waffen, die Fernmeldeverbindungen sind unsicher, der Nachschub an Munition, Treibstoff, Verbandsmaterial unzureichend. Viele ahnen, was auf sie zukommt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zur Verteidigung von Königshofen ist auch eine Einheit von Reserveoffiziersbewerbern eingesetzt, Offiziersanwärter der Kriegsmarine aus Lenggries, wo sie zur Ausbildung stationiert sind. Am 28. März sind sie nachts in Lauda angekommen. Am Karfreitag ist Gottesdienstbesuch in Lauda mit „einer auffallend innerlichen Beteiligung“ (so Stadtpfarrer Mohr später). Am Karsamstag marschiert eine Kompanie dieser Einheit Richtung Gerichtstetten. Sie soll die Amerikaner aufhalten. Im Wald zwischen Heckfeld und Buch am Ahorn gerät der 1. Zug zwischen amerikanische Panzer. 26 von 30 Soldaten fallen.

Seit dem Morgen des 1. April rücken starke amerikanische Panzereinheiten gegen Königshofen vor, unterstützt von Artillerie und Luftwaffe. Die deutschen Einheiten haben eine wirksame Verteidigungsstellung aufgebaut. Gegen Mittag erfolgt ein amerikanischer Luftangriff. Durch die Bombardierung, den Artillerie- und Panzerbeschuss wird Königshofen zu 75 Prozent zerstört.

Hugo Ott erlebt dieses Inferno als 13-Jähriger im Untergeschoss des Kirchturms mit. Erst am Abend wagen seine Mutter und er sich hinaus: „Doch welches grauenvolle Bild erwartete uns! Unter der Feuerwalze waren die Häuserfronten zusammengestürzt, ein Meer voller Glut lastete über dem Kernort, die Straßen und Gassen waren mit Schuttbergen überhäuft, die aufgetriebenen Leiber der im Rauch erstickten Tiere lagen zwischen den rauchenden Trümmern der Ställe, in den Grasgärten am Ortsrand brüllte das Vieh, von Granatsplittern getroffen, zum Teil mit abgeschossenen Beinen.“

Paula Gärtner, damals 17 Jahre alt, berichtet: „In der Nacht bin ich mit meinem Vater an der Stadtmauer entlang gelaufen. Wir schauten wehmütig auf das brennende Königshofen. Ein Feuersturm hatte eingesetzt. Ich dachte, so hat wohl auch das brennende Rom ausgesehen. In der Nacht haben wir im Keller auf den Kartoffeln geschlafen. Es waren mehrere Leute bei uns. Eine Frau hat aus Verzweiflung ihren Kopf auf den Kellerboden gestoßen.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Inge Weckesser: „Noch lange Zeit da-nach übler Brandgeruch im zerstörten Königshofen. Aus den Trümmern unseres Hauses ragten die Reste meines Kinderbettes aus Metall mit schnörkelhaften Ornamenten. Oft habe ich mich daneben gesetzt und bitter geweint.“

Zwölf Zivilisten, Ortseinwohner von Königshofen, kommen durch die Kämpfe und Kampffolgen ums Leben.

Die deutschen Einheiten ziehen sich auf den Turmberg zurück, die erbitterten Kämpfe gehen weiter. In Deubach und Messelhausen stehen deutsche Granatwerfer und Artillerie mit erheblicher Zerstörungskraft. Die Amerikaner rücken gegen diese Stellungen vor. Der deutsche Bataillonskommandeur gibt den Befehl, die Stellung bei Messelhausen und Marstadt „bis auf den letzten Mann zu verteidigen“.

Die Kämpfe um Messelhausen und Deubach dauern bis zum 6. April. Ein Soldat, Josef Maidl, erinnert sich: „Was verschlägt es da den Atem, wenn jene in der vordersten Reihe hungerten und deprimiert im Dreck kauerten, täglich den Heldentod vor Augen. Zu essen gab es selten etwas. Als es zu regnen anfing, war der Fraß auch noch mit Erde vermischt. Das Wasser in den Löchern musste man mit dem Kochgeschirr ausschöpfen. Die Uniform war mit einer braunen Lehmschicht bedeckt.“ Insgesamt fallen in diesem Gebiet mehrere hundert deutsche und amerikanische Soldaten.

Heute zeugen noch die zahlreichen Gräber in den betroffenen Ortschaften von den verlustreichen Kämpfen.

Sinnloses Sterben

Damals sichert ein schweres deutsches MG die Straßenkreuzung oberhalb Messelhausens. Die Amerikaner beschießen die Stellung mit vier Panzern. Zwei der sieben Soldaten der MG-Stellung werden von Amerikanern gefangen genommen. Von den fünf verbliebenen Soldaten fällt einer, die anderen schleppen sich ins Jungholz, wo sie von dem Sanitätsgefreiten Josef Altenbuchner, 21 Jahre alt, aus Altötting, verbunden werden. Er und wohl auch Otto Ertl (geb. 25. Dezmebr 1907 in Hohenreichen, südlich Donauwörth) werden von einer amerikanischen Granate getötet und an Ort und Stelle begraben, später umgebettet nach Messelhausen. Man fühlt sich erinnert an den Abspann von Bernhard Wickis Film „Die Brücke“ von 1959: „Dies geschah am 5. April 1945. Es war so unbedeutend, dass es in keinem Heeresbericht erwähnt wurde.“ Besonders schmerzhaft für die Familie Altenbuchner war, dass Josefs vier Jahre älterer Bruder Franz fast genau ein Jahr vorher „im Osten“ gefallen war.

Den Opfern von damals schuldet man aus heutiger Sicht Respekt und Erinnerung, seien sie Deutsche oder Amerikaner gewesen. Erinnern sollte man aber auch der politisch Verantwortlichen und ihrer Beweggründe, die damals zu den oben geschilderten Opfern führten.

„Die Jungen sind nicht verantwortlich für das, was damals geschah. Aber sie sind verantwortlich für das, was in der Geschichte daraus wird.“ (aus der Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zum 8. Mai 1985).

In der Darstellung folgt der Bericht: Dr. Dieter Thoma, Kriegsereignisse um Ostern 1945 im Raum Boxberg-Ahorn und Lauda-Königshofen (2016). Darin verwendete Artikel und Berichte, zuerst veröffentlicht von der „Gruppe Historisches & Kulturelles Königshofen e.V.“ 2001 und 2005 (Lipp, Gärtner, Weckesser), vom „Heimat- und Kulturverein Lauda e.V.“ 2005 (Brücke Sonderausgabe), im Buch „Geschichte von Königshofen an der Tauber“ 1992 (Ott), im Manuskript „Bericht über die Kämpfe bei Messelhausen“ D. Samenfeld 1945), im Buch „Sinnlos in den Krieg gejagt“ (H. Kriegl 1995). Onlineprojekt Gefallenendenkmäler