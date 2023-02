Gerlachsheim. Der Weltgebetstag wird jedes Jahr von christlichen Frauen aus einem anderen Land vorbereitet.

Gefeiert wird er am ersten Freitag im März in mehr als 150 Ländern rund um den Globus. Die diesjährige Gottesdienstordnung haben Frauen aus Taiwan erarbeitet.

In Lauda-Königshofen finden am Freitag, 3. März, zwei Gottesdienste zum Weltgebetstag statt: um 18 Uhr im Josefshaus in Gerlachsheim und um 19 Uhr in der Pfarrscheune in Lauda.

Kreative Elemente und Informationen über Land und Leute bereichern diese Gottesdienste. Es sind nicht nur Frauen, sondern auch Männer und Jugendliche willkommen. pm